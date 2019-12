Weltmeisterliches Niveau beim Bühler Fahrturnier

Las Vegas

Las Vegas

Tom Schwarz fordert Fury heraus Las Vegas (sid) - Er ist erst 25 Jahre alt und hat nur 24 Kämpfe bestritten. Dennoch darf der Magdeburger Tom Schwarz (Foto rechts: dpa) in der Nacht zu Sonntag den früheren Weltmeister Tyson Fury herausfordern und erlebt in Las Vegas den Kampf seines Lebens.

Baden-Baden

Baden-Baden

Junger Wilder auf altem Marktplatz Baden-Baden (vr) - Regie-Star Maximilian von Mayenburg (Foto: Rechel) ist ein Junger Wilder in seinem Bereich. Er setzt für das kurstädtische Theater die Freilichtaufführung von Schillers "Don Karlos" auf dem alten Marktplatz in Szene. Das Stück wird auf einem Baugerüst aufgeführt.

Au am Rhein

Au am Rhein

120 Männer singen für Au Au am Rhein (manu) - Ein 120 Stimmen starker Männerchor wird am 7. Juli um 11 Uhr vor der Rheinauhalle zum Start in den Festsonntag im Rahmen des Dorfjubiläums "1 200 Jahre Au am Rhein" zu erleben sein. Für das Projekt konnten Sangesfreudige aus der Region gewonnen werden (Foto: manu).

Bühl

Bühl

Interview mit Christian Gospos Bühl (urs) - Im Rahmen des Late Night Shoppings in Bühl hält der Mediziner und Naturschützer Christian Gospos er kommenden Samstag um 17 Uhr im Friedrichsbau einen Bildvortrag zum Thema "Der Garten als Oase für bedrohte Vögel". Mit ihm unterhielt sich Ursula Klöpfer (Foto: urs).