Nur die Kakerlaken werden überleben Lichtenau (urs) - Seine Waffe ist eindeutig sein Lachen: Mit unvergleichlichem Grinsen springt er auf die Bühne und plaudert einfach los. Was heißt hier plaudern; er kann auch schreien, zetern, wehklagen, plärren und nörgeln. Die Rede ist vom Poetry-Slammer und Comedian Paul Weigl. Mit zum Teil äußerst beängstigenden Wutausbrüchen, mimisch und gestisch überzeugend, tobte er am Wochenende über die kleine Hoftheater-Bühne und demonstrierte dabei in Scherzheim mit ganzem Körpereinsatz die Macht des Geschichtenerzählens. (urs) - Seine Waffe ist eindeutig sein Lachen: Mit unvergleichlichem Grinsen springt er auf die Bühne und plaudert einfach los. Was heißt hier plaudern; er kann auch schreien, zetern, wehklagen, plärren und nörgeln. Die Rede ist vom Poetry-Slammer und Comedian Paul Weigl. Mit zum Teil äußerst beängstigenden Wutausbrüchen, mimisch und gestisch überzeugend, tobte er am Wochenende über die kleine Hoftheater-Bühne und demonstrierte dabei in Scherzheim mit ganzem Körpereinsatz die Macht des Geschichtenerzählens. Leger gekleidet mit Turnschuhen, blauer Hose und schwarzem Hemd kommt er daher, auf dem Kopf eine Mütze. Zwei ausdrucksstarke stahlblaue Augen scheinen den Gegenüber zu durchbohren. Ja, er ist schon ein echtes Früchtchen - ein "Passionsfrüchtchen" sozusagen, denn so nennt der Wahlberliner aus Bayern ein zweites Solo-Programm. Er heimste bereits einige Preise ein, darunter 2017 den Dortmunder Kabarett- und Comedy-Pokal. In "Passionsfrüchtchen" geht es um Leidenschaft. Weigl lässt, clever wie er ist, die Schreibweise des Substantivs einfach offen: "Wie man Leiden schafft" oder eben "Leidenschaft!" So widmet er sich mit vollem Körpereinsatz dem Thema: Was wurde aus dem Land der leidenschaftlichen Dichter und Denker - dem Land der passionierten Streitkultur? Wo sind Wildheit, Rage, Empörung, aber auch Vergnügen und Lebensfreude geblieben? Es geht um Freiheit, digitalen Wahnsinn, Schnellkochtöpfe, Linsen-Dal und Muttermilchkäse. Also um Comedy mit abgründiger Originalität. Wer einen Abend lang Spaß haben will, ist bei Weigl richtig. Mit unbändiger Energie, einem schier unerschöpflichen Repertoire an Gesten und einer einmaligen Mimik haut er seine Texte raus, die er geradezu auf die Bühne peitscht. Er schäkert, interagiert und provoziert. Das Scherzheimer Publikum schien, ob der Spontanität, manchmal schon fast ein wenig überfordert. So dreht sich der Abend um Grußkarten auf Kühlschränken ("Solche Karten nennt man heute auch Gegenwartsliteratur"), selbst ernannte Erziehungsberater ("Irgendwie bekommt man das Kind schon kaputt") oder es geht um Politik, die ihm eine breite Angriffsfläche bietet. Weigl über den "Youtuber" Rezo: "Und derzeit erläutert uns ein Junge mit blauen Haaren im Internet, wie Politik funktioniert!" Der Comedian kann auch Böse - und wie: "Wir zerstören unsere Welt und überlassen sie den Kakerlaken." Selbst einen Atomkrieg sollen diese Biester angeblich überstehen können. "Sie sind also Überlebenskünstler schlechthin", redet sich Weigl in Rage. Denn: "Die Evolution hätte schon viel Humor, wenn wir das Beste wären, was sie hervorgebracht hat." Mit viel Applaus geht ein heiterer Abend zu Ende. Doch Weigl wäre nicht Weigl, wenn er diesen nicht mit süffisantem Lächeln und schelmischen Blick beenden würde: "Macht Euer Ding und streut ein wenig Glitzer auf Euer Haupt. Ihr seid alle einzigartig!"

