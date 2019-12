Prävention gegen Rattenplage

Madrid

Tigermücke: Erste Infektionen Madrid (dpa/red) - In Spanien haben sich erstmals Menschen mit dem Chikungunya-Virus infiziert. Es wird unter anderem von der Asiatischen Tigermücke übertragen. Diese wurde auch in der Region gesichtet. Experten rufen dazu auf, ein Vorkommen sofort zu melden (Foto: dpa).

Murgtal

Draußen und ein bisschen wilder Murgtal (red) - Es gibt keine Tische und Stühle, eine Tafel schon gar nicht - beim Schulunterricht im Nationalpark ist alles ganz anders. "Eine Spur wilder auf jeden Fall, aber gerade deshalb sehr eindrücklich und spannend", lobt Umweltstaatssekretär Andre Baumann das Projekt (Foto: Rothermel).

Schwarzwaldhochstraße

Kontrolle am Seibelseckle Schwarzwaldhochstraße (hap) - Nach den positiven Erfahrungen mit zwei Motorrad-Präventionstagen des Polizeipräsidiums Offenburg hat das Innenministerium Baden-Württemberg am Samstag einen landesweiten Aktionstag an beliebten Motorradstrecken durchgeführt (Foto: hap).

Forbach

Weiterhin Schulsozialarbeit Forbach (mm) - Die Schulsozialarbeit an der Klingenbachschule mit dem Caritasverband Rastatt wird im Schuljahr 2019 / 2020 fortgesetzt. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. "Sehr sinnvolle Arbeit" werde dort geleistet, so Bürgermeisterin Katrin Buhrke (Foto: Mack).