Tonnenschwere Attraktion für Kinder

Sie war ein Wahrzeichen des Abenteuerspielplatzes: die kleine Lok. Eines Tages verschwand sie, weil sie von den privaten Eigentümern an einen Liebhaber verkauft wurde. Eine Übergangslösung war kein Ersatz.

Der Initiator des Abenteuerspielplatzes, Stefan Schnurr, suchte im Internet nach einer derartigen Lok, die, so Stadtrat Karl Früh, nur Schrottwert habe, aber sehr beliebt sei. So stieß man auf ein Exemplar in Halle an der Saale. Früh kaufte das heruntergekommene Spielgerät für 5 000 Euro und transportierte die in vier Teile auseinandergebaute Lok nach Wagshurst. Der Transport funktionierte reibungslos, lediglich kurz vorm Ziel, am Maiwaldkreisel in Wagshurst, wurde man kontrolliert.

In Wagshurst kümmerte sich Stefan Schnurr um die Restaurierung. Die Lokomotive wurde wiederhergestellt, verschweißt und lackiert. Außerdem erhielt sie neue Schrauben.

Am Freitag wurde sie dann mithilfe eines Kranwagens von Stadtrat Ulrich Berger von einem Anhänger auf die Gleise im Stadtgarten gehievt. Von der Dekra wurde sie abgenommen. Sie erfüllt die Sicherheitsstandards. "Die Lok entspricht den Vorschriften", betonte Jürgen Rohrer von der Stadtverwaltung.

Die Lok ist eine Dauerleihgabe von Karl Früh, der nur für den Fall, dass sie einmal nicht mehr benötigt werde, Eigentümer bleiben möchte. Die Wartung und Reparaturen sind künftig Sache der Stadt Achern, wie Oberbürgermeister Klaus Muttach vor Ort betonte.

Der OB erklärte, dass die Stadt erst kürzlich 15 000 Euro für ein neues Spielgerät investiert habe. Zudem kümmere sich täglich eine Arbeitskraft um die Reinigung des Platzes. Außerdem werde dieser regelmäßig überprüft und gewartet. Laut Früh stellt die Stadtverwaltung jedes Jahr rund 25 000 Euro für den Abenteuerspielplatz im Haushalt ein.

"Der Spielplatz erfreut sich großer Beliebtheit", sagte OB Muttach. Allerdings habe die Stadt rund 70 Spielplätze zu betreuen und stoße dabei an gewisse Grenzen. Einen Förderverein wie etwa in der Illenau gibt es nicht. Sinnvoll könnte so eine Einrichtung sein, aber bislang gab es in Achern keine Anzeichen für die Gründung eines derartigen Vereins.