Rolling Stones meets Queen

(red) - Die Rolling Stones in Bühlertal? Nun, beinahe. Top-Act des "Open Air am Brunnenplatz", das am 6. Juli in die dritte Auflage geht, ist die renommierte Stones-Coverband Biggerbang. Die sechs Vollblutmusiker aus Stuttgart kommen ihren britischen Vorbildern musikalisch wie physisch außerordentlich nah, allen voran Frontmann Uli Heinzle alias Mick Jagger. Auch die Show samt Equipment sowie Sound- und Lichteffekten orientiert sich am Original, weshalb eine gigantische Bühne hinter der Tourist-Info aufgebaut wird, wie die Gemeinde ankündigt.

Vorgruppe (ab 19 Uhr) ist Sascha Lien, die Stimme von Freddie Mercury von Queen. Lien sang fünf Jahre lang die Hauptrolle des Galileo in dem Musical "We will rock you" und hat auch eigene CDs produziert. Mitbringen wird er als Special Guest die Yasi-Hofer-Band. Die Gitarristin spielte schon mit Größen wie Steve Vai auf den Bühnen und ist gerade auf Europatournee.

Mit dem von vielen Sponsoren unterstützten Großevent möchten die Organisatoren - die Gemeindeverwaltung Bühlertal, wo die Fäden bei Tourismus-Chef Tino Rettig zusammenlaufen, und ein Team um Jürgen Brügel von der Kulturserie "Live im Gewölbekeller" - an die Vorjahreserfolge anschließen. Wegen Starkregens war die Veranstaltung 2017 zwar ins Haus des Gastes verlegt worden, dennoch bescherte sie beachtliche Besucherzahlen und ein begeistertes Echo. 2018 war dann der Brunnenplatz die große Bühne für die beiden Acts. In diesem Jahr muss man wegen den Arbeiten auf dem Brunnenplatz auf den Platz hinter der Tourist-Info ausweichen.

Auf die Queen-Hits, gesungen von Sascha Lien, und den gemeinsamen Auftritt mit der Yasi-Hofer-Band folgt nach einer Pause, etwa um 21.30 Uhr, Biggerbang mit den mitreißendsten Rocksongs der Stones zum Mitsingen wie Mittanzen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürften die Besucher die Tanzfläche vor der Bühne im Sturm erobern, so die Veranstalter. Um Sound und Beleuchtung auf Profi-Niveau zu gewährleisten, ist die Firma "Stage Systems" im Einsatz. In Kombination mit der magischen Atmosphäre am Fuße des Engelssteigs setzen die Veranstalter auf eine außergewöhnliche Stimmung bis in die Sommernacht hinein und - betont optimistisch - auf warmes und trockenes Wetter.

Angesichts der mehrstündigen Show wird der Platz darüber hinaus bestuhlt: Bis zu 500 Personen finden im Außenbereich Platz (wie gegebenenfalls auch im Haus des Gastes). Hinzu kommen zahlreiche Stehplätze. Für die Bewirtung sorgt auf bewährte Weise die Feuerwehr Bühlertal, die auch den Getränkeverkauf übernimmt, Cocktailbar inklusive. Sekt schenkt das Orga-Team vom Gewölbekeller aus. Wer einen "VIP-Tisch" für acht Personen reserviert, erhält als Gratispräsent eine Flasche Wein, wie die Veranstalter ankündigen.

Der Vorverkauf läuft bei der Tourist-Info Bühlertal, (0 72 23) 7 10 11 80, bei den Filialen der Bühlot-Bäckerei in Bühl und Bühlertal oder bei www.eventim.de. Ein Ticket kostet zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Haus des Gastes statt.