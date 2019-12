Noch finden sich genügend Erntehelfer

Stuttgart

Volle Straßen zu Pfingsten erwartet Stuttgart (lsw) - Wer am Pfingstwochenende einen Ausflug unternehmen oder in den Urlaub starten möchte, muss sich auf Staus und lange Wartezeiten einstellen. Der ADAC rechnet besonders am Freitagnachmittag und Samstagvormittag mit vollen Straßen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Wer am Pfingstwochenende einen Ausflug unternehmen oder in den Urlaub starten möchte, muss sich auf Staus und lange Wartezeiten einstellen. Der ADAC rechnet besonders am Freitagnachmittag und Samstagvormittag mit vollen Straßen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe / Speyer

Mehr Schnaken am Rhein Karlsruhe/Speyer (lsw) - Nach dem Ausfall von zwei Hubschraubern soll die Schnakenbekämpfung am Rhein bald wieder voll aufgenommen werden. Das teilte am Freitag die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Nach dem Ausfall von zwei Hubschraubern soll die Schnakenbekämpfung am Rhein bald wieder voll aufgenommen werden. Das teilte am Freitag die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe / Speyer

Helis kaputt: Mücken-Plage droht Karlsruhe/Speyer (lsw) - Vom Landkreis Rastatt bis Philippsburg bei Karlsruhe droht eine Mückenplage - nachdem am Wochenende gleich zwei Hubschrauber der Stechmückenbekämpfer ausfielen, rechnen die Experten mit einer drastischen Verbreitung der lästigen Tiere (FF Dettenheim/dpa). » Weitersagen (lsw) - Vom Landkreis Rastatt bis Philippsburg bei Karlsruhe droht eine Mückenplage - nachdem am Wochenende gleich zwei Hubschrauber der Stechmückenbekämpfer ausfielen, rechnen die Experten mit einer drastischen Verbreitung der lästigen Tiere (FF Dettenheim/dpa). » - Mehr