Landrat lobt Bühl

(red) - "Der Landkreis Rastatt ist stolz auf die Große Kreisstadt Bühl, die mit ihrer üppigen Infrastruktur und Wirtschaftskraft, den Kultur- und Sportevents und dem außergewöhnlichen bürgerschaftlichen Engagement wesentlich dazu beiträgt, dass der Landkreis Rastatt in deutschlandweiten Rankings gut platziert ist": Das sagte Landrat Toni Huber laut einer Mittelung des Landratsamts bei seinem Antrittsbesuch bei Oberbürgermeister Hubert Schnurr.

Huber habe betont, dass es ein großes Anliegen des Landkreises sei, mit Dienstleistungsangeboten in Bühl vor Ort präsent zu sein. Besprochen wurde in diesem Zusammenhang die Absicht des Landkreises, die Pflegestützpunkt-Außenstelle personell zu stärken und das Beratungsangebot zu erweitern. Huber betonte, dass in den vergangenen fünf Jahren 28 Millionen Euro in den laufenden Betrieb und die Entwicklung der kreiseigenen Schulen in Bühl geflossen seien.

Der Oberbürgermeister informierte den Landrat über die bedarfsorientierten Pläne der Stadt bezüglich des Ausbaus der Kinderbetreuung. Dabei stellte Huber lobend fest, dass die Versorgungsquote der Stadt Bühl für Kinder unter drei Jahren mit 38,3 Prozent weit über dem Durchschnitt des Landkreises und auch des Landes liege. Auch das Starkregenrisikomanagement, Straßenbau- und Verkehrsangelegenheiten sowie die aktuelle Situation bei Schaeffler waren Themen beim Antrittsbesuch des Landrates.