Fast keine Spur vom Langohr

Calw

Streit um Bahnbetrieb beendet Calw (lsw) - Im Streit um die Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn im Kreis Calw haben sich der Naturschutzbund Nabu und der Zweckverband geeinigt. Zwei Tunnel, in denen streng geschützte Fledermäuse leben, dürfen wieder genutzt werden (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Reges Leben in Rastatter Totholz Rastatt (red) - Bei der Kontrolle und Pflege der städtischen Bäume haben die Experten der Technischen Betriebe im Bereich des Röttererbergs reges Leben in Totholz entdeckt. Sie sorgten dafür, dass der Lebensraum für die tierischen Bewohner erhalten bleibt (Foto: Stadt).

Baden-Baden

Verborgener Keller bleibt erhalten Baden-Baden (hez) - Der Eingang sieht ein wenig verwunschen aus (Foto: Frasch): Der alte Gewölbekeller auf dem Vincentiushausgelände muss bei der Bebauung des Areals im Sommer erhalten bleiben. Die etwa 40 Meter lange Höhle dient Fledermäusen als Quartier.

Bühl

Stadträte wollen entscheiden Bühl (sie) - Jetzt liegt der Ball in Sachen Kloster Neusatzeck beim Gemeinderat. Nach dem negativen Votum des Ortschaftsrats (Foto: sie) zu dem Großprojekt pochen die Bühler Fraktionsvorsitzenden auf ihr Entscheidungsrecht. Sie wollen das letzte Wort in der Sache sprechen.