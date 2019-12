"Ekel Alfred" und Hildegard von Bingen



Ins Theaterjahr startet das Bürgerhaus mit "Der Fremde im Haus" am 9. Oktober, einem Psychothriller nach Agatha Christie. Zur Besetzung des spannenden Schauspiels zählen TV-bekannte Gesichter wie Sasa Kekez, Sarah Elena Timpe, Norbert Heckner und Johanna Liebeneiner. Am 20. November folgt "Hildegard von Bingen - die Visionärin", eine mit Gesang und Live-Musik gestaltete schauspielerische Annäherung an eine der größten geistlichen Autoritäten des mittelalterlichen Europa.

Die Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" (16. Dezember) verspricht einen vergnüglichen Einblick in familiäre Abgründe. Ein Comeback erlebt "Ekel Alfred" aus der legendären ARD-Kultserie "Ein Herz und eine Seele" in der Schauspielfassung der Kammeroper Köln - im Bürgerhaus zu sehen am 13. Januar.

Die Kriminalkomödie "Acht Frauen" wurde durch die gleichnamige französische Verfilmung mit Staraufgebot bekannt. Am 12. März kommt die Geschichte um den Tod eines Hausbesitzers und seine potenziellen Mörderinnen nach Bühl.

Auch die am 27. April folgende Aufführung hat als Film Kultstatus erreicht: Die schwarze Komödie "Harold und Maude" beschreibt die ungewöhnliche Liebesgeschichte eines jungen Mannes und ei-ner knapp 80-jährigen unkonventionellen Frau. In den Hauptrollen: Kathrin Ackermann und Raphael Stompe.

Die Kategorien für das Abo B à sechs Theateraufführungen sind wie folgt gestaffelt: 112 Euro, 96 Euro und 80 Euro. www.buergerhaus-buehl.de