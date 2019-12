Gastfreundschaft und Dankbarkeit erfahren

"Ich habe auch unglaubliche Gastfreundschaft und Dankbarkeit erfahren. Der Kontakt mit den Flüchtlingen hat mein Leben total bereichert."

Teichmann-Kraus kam seinerzeit über die evangelische Johannesgemeinde zum Unterstützerkreis, berichtet die Stadtverwaltung. Sie begann in der Gruppe "Begleitung", Arzt- und Behördengänge zählten beispielsweise zu ihren Aufgaben. Über die Jahre hinweg erwuchsen aus diesen Hilfestellungen Patenschaften: Sie betreut inzwischen zwei Familien, die aus Nigeria und Afghanistan stammen.

Die Patenschaften verlaufen sehr unterschiedlich, was sie auch mit der Mentalität begründet: So hätten "ihre" Afrikaner in der strukturierten deutschen Welt zunächst intensive Unterstützung benötigt, etwa nach der Geburt ihres dritten Kindes. "Jetzt sind sie schon recht gut integriert. Sie haben eine Wohnung, der Vater macht eine Ausbildung und sie fanden eine religiöse Heimat in der Johannesgemeinde."

Die Afghanen hingegen bezeichnet sie als "von Beginn an sehr selbstständig". Sie leben seit zwei Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft, "wo sie aufgrund ihrer Sauberkeit und Zuverlässigkeit Vorbildcharakter erlangten". Ihr großes Anliegen sei eine eigene Wohnung. "Dadurch entstand auch unser Kontakt", erinnert sich Teichmann-Kraus. "Unsere Suche blieb aber leider erfolglos, sie wohnen weiter auf engstem Raum zusammen." Vermutlich mit ein Grund, weshalb der ältere der beiden "sehr liebenswerten" Söhne auf schulischer Ebene Hilfe benötige. "Er kann sich im Heim ja gar nicht konzentrieren", so Teichmann-Kraus, die dem Jungen nun anbot, seine Hausaufgaben bei ihr daheim zu erledigen.

Generell kümmert sie sich zunehmend um die Belange der Kinder: "Ich begleite die Mutter auch zu Elternabenden oder Lehrergesprächen. Sie ist sprachlich noch nicht so weit, möchte aber wissen, wie die Situation sich darstellt. Ich erkläre ihr das anschließend in einfachen Worten."

Sogar in die Whatsapp-Gruppe der Eltern wurde die Bühlerin aufgenommen, ebenso in die des Fußballtrainings - beide Söhne spielen beim VfB. Gemein haben die Flüchtlingsfamilien eins: Die Mütter waren in ihrer Heimat von Beruf Schneiderin. Allein: "Unsere Nigerianerin hat mit den Kin-dern alle Hände voll zu tun, bei der Afghanin wiederum passt eine Nähmaschine gar nicht ins Zimmer." Immerhin habe diese einen Minijob als Küchenhilfe gefunden.

Es ist spürbar: Teichmann-Kraus leidet und freut sich mit, ebenso ihr Mann Wolfgang. Die Begegnung mit fremden Kulturen, auch mit der muslimischen Religion, ist für sie längst Alltag: Die Kraus' wissen zum Beispiel genau um den Verzicht auf Schweinefleisch und Alkohol, wie ihn die afghanische Familie praktiziert. "Für uns ist es spannend, diese Traditionen mitzuerleben. Die Familien wiederum genießen es, in uns Ansprechpartner zu haben, die sie stets kontaktieren können." Teichmann-Kraus hat da eher die Rolle einer guten Freundin eingenommen, die Vertrauensbasis ist groß. Die Afghanin, die dem Interview still lächelnd beiwohnt, versteht nicht alles. Das Wort, das sie im Gespräch am häufigsten sagt, ist "Danke".