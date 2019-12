Traurige Nachricht überschattet Hilfsaktion

Kinder pflanzen Flatter-Ulme Baden-Baden (vr) - Der Tag des Baumes am 25. April hat sich zu einer erfolgreichen Mitmachaktion entwickelt. Mit dem Pflanzen eines neuen Baumes (Foto: vr) setzt man ein Zeichen für die Zukunft. In diesem Jahr war in Baden -Baden der Spielplatz an der Grundschule Neuweier dran. » Weitersagen (vr) - Der Tag des Baumes am 25. April hat sich zu einer erfolgreichen Mitmachaktion entwickelt. Mit dem Pflanzen eines neuen Baumes (Foto: vr) setzt man ein Zeichen für die Zukunft. In diesem Jahr war in Baden -Baden der Spielplatz an der Grundschule Neuweier dran. » - Mehr