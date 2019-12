Zarte Töne und lebhafte Melodien

(sl) - Mann könnte es als Integration 2.0 bezeichnen: Flüchtlinge, die schon etwas länger in Deutschland sind und einen Deutschkurs absolviert haben bilden die Integrationsbeauftragten im Landkreis zu Kulturmittlern aus. So soll Alltagswissen in die Communitys einsickern (Foto: sl). » - Mehr



Hohe Wertung für viele Rosen Baden-Baden (co) - Selten in der Geschichte des Rosenneuheiten-Wettbewerbs am Beutig war das Rennen um die "Goldene Rose von Baden-Baden" (Foto: Hecker-Stock) so offen und so spannend wie in diesem Jahr. Es gab ein Dutzend Rosen mit hohen Wertungen. » Weitersagen (co) - Selten in der Geschichte des Rosenneuheiten-Wettbewerbs am Beutig war das Rennen um die "Goldene Rose von Baden-Baden" (Foto: Hecker-Stock) so offen und so spannend wie in diesem Jahr. Es gab ein Dutzend Rosen mit hohen Wertungen. » - Mehr