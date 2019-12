Hexentanz rund um den Schartenberg

Geheimnisvoll wird es auch bei einem "Hexentanz rund um den Schartenberg", bei dem Interessierte gemeinsam mit Schwarzwald-Guide Simone Braun in die Geschehnisse früherer Jahrhunderte eintauchen (21. Juni), kündigt der Naturpark an. Wer Lust hat, kann sich von Cornelia Wirsich in die Geheimnisse der Kräuterkunde (Wildkräuterspaziergang am 6. Juli) einführen lassen oder sich zusammen mit Brunhilde Volle ins "Moorabenteuer" auf dem Kaltenbronn (22. August) stürzen. Auch von der geheimnisvollen Sagenwelt des Schwarzwaldes wissen die Schwarzwald-Guides zu berichten, beispielsweise bei einer Vollmondwanderung in Bad Herrenalb mit Monika Amann (15. August). Für Abkühlung in der sommerlichen Hitze sorgt dagegen Schwarzwald-Guide Bernd Schneider mit seiner "Flussbettwanderung in der Murg" (7. Juli).

Zu den Geheimnissen zwischen Gartenzaun und Landschaftsraum entführte jetzt Schwarzwald-Guide Thomas Bühler in Nagold. Er präsentierte einen Auszug aus seiner Führung "NaTour in Nagold - Entdeckungen zwischen Gartenzaun und Landschaftsraum". Er begann seine Tour in seinem eigenen naturnahen Garten und erzählte viel Interessantes über Nutzgärten, Beerensträucher und Obstbäume. Am Beispiel der Rosenblüte am Gartenzaun und der Wiesenblumen ging er auf das Projekt "Blühender Naturpark" zur Rettung der Insekten ein. Dann führte er vorbei an urigen Obstbaumwiesen, die er zum Teil selbst pflegt, und über blühende Wiesenblumenstreifen zur Hütte am Katzensteig. Von dort hat man einen herrlichen Blick auf die Naturpark-Portalgemeinde Nagold und auf den Schlossberg.

"Uns Schwarzwald-Guides geht es nicht einfach ums Informieren, sondern ums Erleben", erklärte Bühler. "Die Gäste sollen die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen und sich im Idealfall als ein Teil von ihr fühlen. Auch das Genießen darf nicht zu kurz kommen." Um dem Genuss Nachdruck zu verleihen, kredenzte der Schwarzwald-Guide den Besuchern einen kleinen Imbiss mit Getränk. "Schließlich ist Nagold immer wieder Gastgeber einer Naturpark-Genuss-Messe", ergänzte Bühler.

"Die geführten Touren unserer BANU-zertifizierten Natur- und Landschaftsführer sind sehr vielfältig und von hoher Qualität", verspricht Naturpark-Projektmanagerin Stefanie Bäuerle. "Von naturnahen Wanderungen in den unterschiedlichen großartigen Schwarzwald-Landschaften über kulinarische Touren, Kräuterführungen, Besichtigungen von Kulturgütern und Naturdenkmälern bis zu Geotouren, Geschichtsführungen, Fotosafaris oder Weinwanderungen ist fast für jeden Geschmack etwas dabei."

Im Veranstaltungsprogramm des Naturparks finden sich im Laufe des Jahres über 250 Führungen, abrufbar auf dem Naturpark-Blog (www.naturparkschwarzwald.blog unter "Veranstaltungen"). Die Schwarzwald-Guides stellen sich auf einem eigenen Internetportal unter www.naturparkschwarzwald.de vor ("Aktiv unterwegs/Schwarzwald-Guides") und bieten auf Anfrage auch individuelle Touren über das bestehende Naturpark-Programm hinaus an.