Rockklassiker, Kindermusik und feine Arrangements

Bühlertal

Bühlertal (red) - Top-Act des "Open Air am Brunnenplatz", das am 6. Juli in die dritte Auflage geht, ist die renommierte Stones-Coverband Biggerbang (Foto: Wagner). Vorgruppe ist Sänger Sascha Lien, die Stimme von Freddie Mercury von Queen, und die Yasi-Hofer-Band.

Rastatt

Rastatt (red/dm) - Dreimal ist das Residenzschloss-Open-Air in Rastatt bereits über die Bühne gegangen, im kommenden Jahr wird die Reihe nun wieder fortgesetzt, nachdem sie diesen Sommer pausiert. Als erste Band sind nun die Cowboy-Rocker The Boss Hoss bestätigt worden (Foto: Scholl).

Bad Wildbad

Bad Wildbad (red) - Die Sportler des Kampfsportteams Bühl Rastatt kehrten zufrieden von den Black Forest Open zurück. Das Kickboxturnier fand in Bad Wildbad statt, bei dem sich die Mittelbadener mit elf Kämpfern äußerst erfolgreich präsentierten (Foto: Dahlström).

Baden-Baden

Baden-Baden (co) - Zum kostenlosen Konzertvergnügen der Baden-Badener Philharmonie strömten zahllose Besucher in den Kurpark. Es war der Auftakt für die Open-Air-Konzerte, die auch in diesem Sommer wieder die Kurmuschel mit Leben füllen sollen (Foto: Hecker-Stock).