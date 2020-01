Auftakt für vier Tage Remmidemmi

Rastatt

Begegnungen am Rhein Rastatt (red) - Die grenzüberschreitende Veranstaltung "Begegnungen und Mobilität am Rhein" am 22. und 23. Juni will den Austausch und die Begegnungen beidseits des Rheins nachhaltig fördern. Ein zentraler Schwerpunkt bildet dabei der Rheinübergang Seltz - Plittersdorf (Foto: ar).

Die Fusion kann kommen Rastatt (red) - Beim Tischtennisbezirkstag des Bezirks Rastatt/Baden-Baden konnte der Bezirksvorsitzende Klaus Wallner gleich vier Gastredner begrüßen, die allesamt für die geplante Fusion der einzelnen Verbände warben. Darüber abgestimmt wird am Verbandstag am 29. Juni (Foto: ti).

Vorgeschmack auf Weltmeisterschaft Bühl (red) - Es ist ein Vorgeschmack auf die diesjährigen Weltmeisterschaften: Ab Donnerstag, 20. Juni, werden auf dem Gelände des Bühler Reit- und Fahrvereins St. Leonhard 20 deutsche und fast 40 ausländische Teilnehmer in verschiedenen Wettbewerben antreten (Foto: pr).