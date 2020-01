Der richtige Einstreu für Kicker

Rastatt

"Die Nagelprobe steht uns erst noch bevor, und zwar jetzt, in den kommenden Tagen, wenn es wärmer wird", sagt Norbert Becker von der KABS. In den kommenden Tagen rechnet er mit einem erhöhten Aufkommen von Schnaken in den rheinnahen Gebieten (Foto: dpa).

Das Unternehmen Evonik hat den Rheinhafen des Chemieparks in Greffern ausgebaut (Foto: sie). Bislang nutzte nur die Dow die Anlage, jetzt folgte der Bau einer zweiten Entladestation. Per Schiff sollen bis zu 45 000 Tonnen Natronlauge jährlich geliefert werden.