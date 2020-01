Gutachten Ende Juni erwartet









Seit mehr als vier Jahrzehnten fühlen sich die betroffenen Eigentümer "vom Staat" im Stich gelassen. Ihrer Meinung nach besteht ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den offensichtlichen Schäden an ihren Häusern und dem Betrieb von Brunnenanlagen zur Grundwasserabsenkung infolge des Rheinstaus der Inbetriebnahme des Rheinpolders. Den angenommenen Zusammenhang zwischen Setzschäden und dem Brunnenbetrieb begründen die geschädigten Bürger insbesondere mit der Feststellung, dass alle geschädigten Gebäude im unmittelbaren Einzugsbereich der Tiefbrunnen liegen und sich die betroffenen Gebäudeteile alle in Richtung der jeweiligen Grundwasserregulierungsanlagen neigen.

Die Ursache für die Gebäudeschäden sehen die Hausbesitzer in den Erdbewegungen im Untergrund des Grefferner Ortsgebietes: Das durch den Betrieb der Staustufe und des Rheinpolders zu hoch anstehende Grundwasser fließt unter Verwendung einer Pumpenanlage in die Acher oder den Rheinniederungskanal ab. Dabei werden jedoch auch Feinsandteile weggeschwemmt, es entstehen Hohlräume, die wiederum von nachrutschendem Erdreich aufgefüllt werden. Die Folge dieser schleichenden Erdbewegungen, so argumentieren die Hausbesitzer, sind die an vielen Bauwerken festgestellten Risse und Setzschäden. Bereits in den 80er Jahren, lange vor dem Bau des Rheinpolders, hatte die Wasser- und Schifffahrtsdirektion als Träger der Staustufe Ausspülung von Feinsand lediglich im unmittelbaren Brunnenbereich eingeräumt und Setzungsschäden an Häusern wegen "Materialtransports" und im Ergebnis Schadensersatzleistungen ausgeschlossen.

Im Zuge des Polderbaus Ende der 90er Jahre wurde eine weitere Grundwasserabsenkungsanlage im Ortsetter Grefferns installiert. Die sogenannte "Brunnengalerie" arbeitet nach dem gleichen technischen Prinzip wie das Pumpensystem für den Rheinstau. Die von den Setzschäden betroffenen Bürger gehen davon aus, dass der Betrieb dieser Anlage ebenfalls für Gebäudeschäden verantwortlich ist.

Weil alle Bemühungen beim Land und beim Bund als Träger der Polderanlage Greffern/Söllingen beziehungsweise der Staustufe Iffezheim bisher zu keinem Ergebnis geführt hatten, entschlossen sich 25 betroffene Eigentümer vor vier Jahren zur Einreichung von Petitionen beim Landtag Baden-Württemberg. In die Sache kam Bewegung. Im Oktober 2015 fand eine Besichtigung mit Mitgliedern des Petitionsausschusses unter Führung ihrer Vorsitzenden Beate Böhlen sowie Vertretern des Regierungspräsidiums und des Landratsamtes im Ortsgebiet des Schifferdorfs statt. Mehrere Eigentümer nutzten die Gelegenheit, den Besuchern die Schäden an ihren Gebäuden zu zeigen. Von Rissen an den Hausfassaden, Absenkungen von befestigten Wegen im Gartenbereich über Balkenverschiebungen bis hin zu ganzen Dachstuhlschieflagen spannte sich der Bogen vielfältiger Beschädigungen an den Häusern und Wirtschaftsgebäuden.

Hintergrund



Norbert Beck, Stellvertreter von Beate Böhlen im Petitionsausschuss, hatte damals die Problematik während der Besichtigung von Anwesen in der Fischerstraße in Greffern auf den Punkt gebracht: "Die Kausalität zwischen Schäden und Brunnenanlage muss nachgewiesen werden", sagte er. Bis Mitte 2016, so der "Fahrplan", sollten Schadensaufnahme, Klärung der Schadensursache und - im Falle einer nicht zu erzielenden Einigung über mögliche Schadensersatzleistungen - der Erlass eines klagefähigen Bescheids abgeschlossen sein.

Nach dem Ortstermin des Petitionsausschusses wurden die insgesamt 25 Petenten gebeten, die konkreten Gebäudeschäden zu dokumentieren. Bis Anfang Juni 2016 haben 15 davon eine Rückmeldung abgegeben. Aus Kapazitätsgründen, so hieß es von der Landtagsverwaltung, konnten von dem beauftragten Ingenieurbüro die Endfassungen der einzelnen Erhebungsberichte erst im Herbst 2018 fertiggestellt werden. Die zu erstellenden Gutachten für die jeweiligen Teilbereiche und die gesamte Ortslage waren bis Ende des ersten Quartals dieses Jahres beim Umweltministerium erwartet worden.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte Andreas Haas, Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beim Landtag in Stuttgart, dass die Stellungnahme des Umweltministeriums dem Petitionsausschuss noch nicht vorliege, aber für Ende Juni dieses Jahres in Aussicht gestellt werde.