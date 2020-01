Ski-Club Bühlertal stellt Weichen für die Zukunft xml:space="preserve" strAlign="left"> Bühlertal (efi) - Der Ski-Club Bühlertal, einer der traditionsreichsten im Schwarzwald, stellt die Weichen für einen Strukturwandel. Der Verein, der zwei Skihütten auf Hundseck unterhält, möchte sich von der 1974 erbauten größeren der beiden trennen. "Wir wollen uns wieder mehr auf den Sport konzentrieren", erklärt der stellvertretende Vorsitzende Walter Braun den Beweggrund für die Verkaufsabsicht. Nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss im April gaben Anfang der Woche in einer außerordentlichen Versammlung auch die Mitglieder grünes Licht für eine Veräußerung - ebenfalls einvernehmlich, berichtet Braun. Interessenten gibt es. Der stellvertretende Vorsitzende hofft auf einen Verkauf noch in diesem Jahr. Mitzureden hat dabei auch die Gemeinde Bühlertal, die dem Ski-Club das Grundstück in Erbpacht überlassen hat. Der 1911 gegründete Verein verfolgt mit dem Verkauf auch eine Strategie zur Zukunftssicherung. Wie Braun schildert, hat der Ski-Club unter einem "beachtlichen Mitgliederschwund" zu leiden und müsse vor allem für jüngere Neuzugänge attraktiver werden. "Nicht das Hüttenwesen soll im Vordergrund stehen, sondern wir möchten auf den sportlichen Bereich das Hauptaugenmerk richten", erläutert er. Parallel dazu soll die Vorstandsarbeit in jüngere Hände gelegt werden. Wahlen sind in der Mitgliederversammlung im Juli oder August geplant. Einem "verjüngten, dynamischen Vorstandsteam" werde es gelingen, den Verein voranzubringen, ist Braun zuversichtlich. "Wir verkaufen die große Skihütte nicht aus wirtschaftlicher Not, aber sie bringt keinen Fortschritt für den Fortbestand des Vereins", unterstreicht er. Untrennbar verknüpft mit der Historie des Ski-Clubs und dessen Hütten ist Berthold Fritz, 55 Jahre lang als Vorsitzender aktiv. Er verstarb Ende März. Jahrzehntelang habe Fritz alles erledigt, was mit der Hüttenvermietung und -verwaltung zusammenhängt, beschreibt Braun dessen Verdiente. "Eine solche Belastung ist im Ehrenamt nicht machbar und auch nicht zumutbar", stellt er fest. Der Aufwand sei enorm. Derzeit teilen sich drei Personen diese Aufgabe. Fritz selbst habe 2018 einen ersten Anlauf genommen, sagt Braun. "Er hat Kaufinteressenten angesprochen und ein Wertgutachten erstellen lassen." Auf dessen Basis ist nun auch eine Mindestsumme festgelegt. "Die ersten zehn Jahre waren die besten", erinnert Braun an die Anfänge der großen Skihütte. Die Familie von Berthold Fritz bewirtschaftete den Betrieb, der nicht nur im Winter florierte. Das in der Nähe liegende Knappschaftsheim - seit Jahren eine Ruine - brachte auch im Sommer stets Gäste ins Haus. Die spätere Verpachtung an Gastronomen verlief nicht sehr erfolgreich, auch die Schließung des Knappschaftsheims wirkte sich aus. In den 1990er Jahren entschied sich der Verein, neben der alten, 1949 eingeweihten Skihütte auch die neue an Selbstversorger zu vermieten. Beide Häuser sind aktuell bis Ende des Jahres gut ausgelastet, berichtet Braun. Die kleine Hütte befinde sich nach einer gründlichen Renovierung 2008 in einem Top-Zustand. In die große Hütte dagegen müsste investiert werden - zulasten der sportlichen Ziele des Vereins, der sich verstärkt der Ausbildung von Übungsleitern und Trainern widmen möchte. Aus dem Verkaufserlös kann der Verein auch die durch die Sanierung der kleinen Hütte verursachten Verbindlichkeiten bedienen. In Angriff genommen werden soll dann auch der Rückbau der vom Ski-Club erbauten Nordschwarzwaldschanze auf Hundseck, wie Braun ankündigt.

