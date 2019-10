Applaus und gespannte Aufmerksamkeit

Normalerweise findet die Abnahme der Leistungsübungen für das Feuerwehr-Leistungsabzeichen Baden-Württemberg eher an versteckten Plätzen, in Gewerbegebieten oder anderen großräumigen Geländen außerhalb der lebhaften Zentren statt. Doch dieses Mal hatte Günter Dußmann, Stadtkommandant der Bühler Feuerwehr, die Idee, die Wettkampfbahn in der Bühler Einkaufsmeile aufzubauen, um die Feuerwehren, die Tag und Nacht, 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für ihre Mitmenschen zur Hilfe bereit sind, auch direkt zu den Menschen zu bringen. "Das war ein riesiger logistischer Aufwand für die Bühler Kameraden", lobte Kreisbrandmeister Heiko Schäfer die Bühler Wehr, die bereits Tage zuvor unzählige Vorbereitungen zu treffen hatte. 320 Meter Sperrgitter wurden angemietet, um die Hauptstraße und die Eisenbahnstraße bereits am Freitagabend abzusperren. Die Stadtwerke Bühl wurden eingespannt, um den Hydranten noch schnell zu reparieren, die beiden Feuerwehrkameraden Oliver Linz und Rainer Ruschmann bauten in den Rathausabgang einen Löschwasserbehälter für 700 Liter Inhalt, zahlreiche Poller und Straßenschilder mussten entfernt und die Übungsmaterialien aufgebaut werden.

Rund um das Feuerwehrgerätehaus in der Steinstraße wurde die Fahrzeughalle ausgeräumt, gesäubert und mit Festbänken eingerichtet. Insgesamt waren am Samstag über 70 Frauen und Männer der Bühler Wehr im Einsatz, um die Organisation zu bewältigen. Unterstützt wurden sie von der Werkfeuerwehr Bosch.

"Es war die richtige Entscheidung, die Arbeit der Feuerwehren einmal direkt zu den Menschen zu bringen. Da erhielten die Kameraden für ihre Leistungen sogar Applaus von den Zuschauern", freute sich Kreisbrandmeister Schäfer, der die Hoffnung hat, dass 2020/2021 die Leistungswettkämpfe vielleicht in der Rastatter Innenstadt sein könnten. "Wir wollen einen Einblick in das Feuerwehrgeschäft geben, und vielleicht kommt ja der eine oder andere zur Feuerwehr", bemerkte Jürgen Segewitz, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Rastatt.

Insgesamt 31 Gruppen beteiligten sich an den Leistungsübungen, deren Richtlinien im Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg neu gefasst, jedoch keine Verpflichtung sind. Dennoch beteiligen sich seit über 50 Jahren Feuerwehrangehörige, die den Lehrgang Truppführer erfolgreich abgeschlossen haben, an den Wettkämpfen, die ein gutes Training für die Aus- und Weiterbildung sind, den Teamgeist und das Erlernte festigen und auf den Ernstfall bestens vorbereiten.

50 bis 100 zusätzliche Übungsstunden nehmen die Teilnehmer hierfür in Kauf, trainieren zusätzlich zu dem normalen Feuerwehralltag zweimal die Woche, denn jeder Handgriff muss bei den von Oberschiedsrichter Martin Karle und seinen 23 Schiedsrichtern überwachten Leistungsübungen sitzen. Die Herausforderung der Organisation im Wettkampfbüro hatten Christina Pisterer und Klaus Gress.

"Es ist gut, dass es Menschen gibt, die das alles auf sich nehmen, um anderen zu helfen. Hut ab!", meinte eine Zuschauerin. "Wenn man die Feuerwehr schon mal gebraucht hat, weiß man sie zu schätzen", sagte Peter Rogge aus Bühlertal. Faman Shohr war mit seinem sechsjährigen Sohn San gekommen, denn San möchte unbedingt später zur Feuerwehr. "Das ist eine tolle Sache, was die heute in der Stadt zeigen", so Shohr. Und während der laute Ruf "Zur Menschenrettung mit Steckleiter ins erste Obergeschoss zum rechten Fenster vor" zu hören war, saßen die Menschen mit aufmerksamen Blicken im Straßencafé, klatschten Beifall und bestaunten mit Respekt die Leistungen der Feuerwehren.

Um das Feuerwehrgerätehaus feierten unterdessen die ersten bestandenen Gruppen in der "Gold-Lounge" oder im Freien, wo am Nachmittag die Kappler Ratz-Fatz-Buben kräftig mit Polka und Marsch einheizten.