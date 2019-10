Planung für Mammutprojekt auf Zielgeraden Bühl (sie) - Es ist ein Mammutprojekt für den Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung: Der Bau einer sogenannten vierten Reinigungsstufe für die Kläranlage in Vimbuch kostet voraussichtlich rund 13,7 Millionen Euro. Diese soll eine Vielzahl sogenannter Spurenstoffe aus dem Wasser filtern. Gestern erhielten die Verbandsmitglieder einen aktuellen Zwischenbericht. Spatenstich soll demnach im kommenden Jahr sein, die Fertigstellung Anfang 2023.







Die Stadt Bühl sowie die Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf hatten dem Bau als Verbandsmitglieder Ende 2017 zugestimmt. Vom Land liegt eine Förderzusage in Höhe von 2,9 Millionen Euro vor. Die Stadt Bühl sowie die Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf hatten dem Bau als Verbandsmitglieder Ende 2017 zugestimmt. Vom Land liegt eine Förderzusage in Höhe von 2,9 Millionen Euro vor. Die Kläranlage des Abwasserzweckverbands hat einen gewaltigen Durchlauf: Sie reinigt im Schnitt täglich zwölf Millionen Liter Schmutzwasser. Wenngleich das Ergebnis glasklar und sauber aussieht, beinhaltet es doch eine Vielzahl sogenannter Spurenstoffe, die am Ende im Sandbach landen. Diese sollen künftig herausgefiltert werden. Bei den Spurenstoffen handelt es sich unter anderem um Rückstände aus Medikamenten sowie Wasch- und Reinigungsmitteln. Insgesamt finden sich im Abwasser heutzutage mehr als 1 000 solcher Stoffe. Dass diese große Auswirkung auf die Umwelt haben, hatte Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Eller bereits 2017 im Bühler Gemeinderat erläutert: "Die Fische im Sandbach verweiblichen", schilderte er einen Effekt hormoneller Medikamentenrückstände. Die Reinigung soll in zwei Schritten erfolgen: durch die Zugabe von Pulverkohle und mithilfe eines Tuchfilters. Dieses Verfahren soll im übrigen auch PFC aus dem Wasser filtern. Seit einigen Tagen liegt nun die wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamts für das Vorhaben vor. Das teilte Mario Bitsch vom Pforzheimer Ingenieurbüro Weber in der gestrigen Verbandsversammlung mit. Allerdings muss der Zweckverband noch einige Hausaufgaben erledigen. Das Landratsamt knüpft die Genehmigung an zahlreiche Auflagen. So muss der Verband nach der Umsetzung nachweisen, dass die Spurenstoffe zu 80 Prozent gefiltert werden. Darüber hinaus gibt das Landratsamt einen exakten Zielwert für den Phosphorgehalt von 0,2 Milligramm pro Liter vor, den Bitsch als "sehr sportlich" bezeichnete. Auch Umweltauflagen gilt es zu beachten. So muss am Rand des Baufelds ein Reptilienzaun für Eidechsen errichtet werden, auch mehrere Kästen für Vögel und Fledermäuse sind Pflicht. Bei der Errichtung eines Krans müssen die Bauunternehmen Rücksicht auf eine vorhandene Graureiherkolonie nehmen. Unterm Strich verursachen die Auflagen laut Bitsch aber "keine relevanten Mehrkosten", wie er auf Nachfrage von Ottersweiers Bürgermeister Jürgen Pfetzer erläuterte. Um das Millionenprojekt zu stemmen, muss der Zweckverband trotzdem einen Kredit aufnehmen. Die Verbandsmitglieder genehmigten gestern ein Darlehen in Höhe von 563 000 Euro für das kommende Jahr. Das Geld ist aber nicht nur für die weitere Planung der vierten Reinigungsstufe gedacht, sondern auch für die Erweiterung des Beckens bei der Schlempenanlage. Verbandsrechner Rudi Volz hatte den Mitgliedern zuvor den Jahresabschluss 2018 präsentiert, dessen Bilanzsumme rund zehn Millionen Euro beträgt. Mit einer Eigenkapitalquote von 46 Prozent sei der Verband gut aufgestellt. Auch Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr sprach von einem "erfreulichen Bericht". Mit Blick auf den Spatenstich im kommenden Jahr sagte er: "Wir freuen uns, dass es endlich losgeht."

