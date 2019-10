Europahymne hallt über den Platz Bühl (cn) - Herausgeputzte Pferde mit geflochtenen Mähnen sowie Fahrer und Beifahrer, die sich mit Hut und Frack in Schale geworfen hatten - am letzten Tag des internationalen Fahrturniers auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins St. Leonhard glänzten Vier- und Zweibeiner gleichermaßen. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen genossen etliche hundert Besucher das Turnierambiente.







Der Preis der Stadt Bühl ging in die Schweiz. Bruno Meier (Schweiz) errang mit seinem Zweigespann mit den Pferden "Eddie Murphy" und "Elton John" den ersten Platz (Hindernisfahren Zweispänner Pferde). Der Preis der Stadt Bühl ging in die Schweiz. Bruno Meier (Schweiz) errang mit seinem Zweigespann mit den Pferden "Eddie Murphy" und "Elton John" den ersten Platz (Hindernisfahren Zweispänner Pferde). Auf dem Programm standen die Hindernisläufe für Ein- und Zweispänner und für die großen Vierergespanne. Durch die Teilnahme der internationalen Elite erlebten die Zuschauer hochkarätigen Fahrsport gespickt mit brillanten Szenen. In den Nachmittagsstunden des Sonntags schlängelten sich die Gespanne im Slalom an den schmalen Toren vorbei. Kippte trotz gut gemeisterter Kurve ein Kegel um, ging ein Raunen durch die Zuschauermenge, die am Rand den Turnierplatz säumte. Temporeich donnerten die Kutschen auf den geraden Strecken und durch das Ziel, um möglichst im Rahmen der vorgegebenen Zeit zu bleiben. Denn sobald ein Gespann diesen Zeitraum überschritt, gab es Strafpunkte. Besonders erfreute sich das Publikum an den höflichen Gesten zum Ende einer Präsentation, wenn die Fahrer ihre Zylinder zogen oder die Damen vornehm nickten, um sich bei der Jury und den Zuschauern zu bedanken. Ergreifende Momente gab es bei der anschließenden Siegerehrung, wenn jeweils für die Sieger die Nationalhymnen aus den Lautsprechern erklangen und die Besucher wie Turnierteilnehmer für einen kurzen Moment innehielten. Im Anschluss daran gab es jeweils für die unterschiedlichen Gespanne eine Ehrenrunde, bei der die Europahymne über den Turnierplatz hallte. Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins St. Leonhard, Henning Lemcke, zeigte sich sehr zufrieden mit dem mehrtägigen Turniers. "Es war eine tolle Atmosphäre", sagte er gegenüber dem BT. Mehr als 100 Personen sorgten für einen reibungslosen Ablauf der generalstabsmäßig organisierten Großveranstaltung. Die Ergebnisse der kombinierten Prüfung, bestehend aus Dressurprüfung, Geländeprüfung und Hindernisfahren: Einspänner Ponys: Platz 1 Doris Schmid (Schweiz), Platz 2 Claire Lefort (Frankreich), Platz 3 Delphine de Jotemps (Frankreich). Einspänner Pferde: Platz 1 Claudia Lauterbach (Deutschland), Platz 2 Dieter Lauterbach (Deutschland), Platz 3 Fokko Straßner (Deutschland). Zweispänner Ponys: 1. Platz Nathalie van der Ende (Niederlande), 2. Platz Lea Schmidlin (Schweiz), 3. Platz Christof König (Schweiz). Zweispänner Pferde: 1. Platz Ewald Jakobi (Deutschland), 2. Platz Przemyslaw Sroka (Polen), 3. Platz Bettina Wagner (Schweiz). Vierspänner Ponys: 1. Platz Yannik Scherrer (Schweiz), 2. Platz Joey van der Ham (Niederlande), 3. Platz Dianne Legemaat-van-Bemmel (Niederlande). Vierspänner Pferde: 1. Platz Eberhard Schäfer (Deutschland), 2. Platz Arnd Trautmann (Deutschland).

