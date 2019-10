Übernächtigt, aber auch mächtig stolz

Teilweise dicht gedrängt verfolgten die Zuschauer, wie die 31 Gruppen einen Löschangriff simulierten und Verletzte bargen. Dußmann war überrascht über die enorme Resonanz: "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen zuschauen und sich dafür interessieren." Die Feuerwehr habe sich damit erfolgreich ins Gespräch gebracht.

Ähnlich äußert sich Kreisbrandmeister Heiko Schäfer, der das Geschehen zeitweise moderierte, um dem Publikum die Prüfungen näherzubringen: "Viele Bürger, die keinen direkten Bezug zur Feuerwehr haben, blieben interessiert stehen und haben sich über den Sinn und Zweck der Übungen informiert. Die teilnehmenden Feuerwehren empfanden die Aufmerksamkeit der Bevölkerung als Wertschätzung ihrer Arbeit." Er habe nur positive Rückmeldungen erhalten. Unterm Strich stehe eine sehr gelungene Premiere.

Nicht ganz gelungen war der Wettkampf für zwei Gruppen der Gastgeber. Sie schafften es nicht, die Anforderungen für das bronzene beziehungsweise silberne Abzeichen zu erfüllen. Dußmann will nicht ausschließen, dass auch die Nervosität beim Auftritt vor großem Publikum eine Rolle gespielt hat. Insgesamt fielen fünf Gruppen durch. Sie hatten gestern Abend die Möglichkeit zur Nachprüfung auf dem Gelände der Bühler Feuerwehr.

Trotzdem sei es für die 350 Feuerwehrleute eine besondere Erfahrung gewesen, im Rampenlicht zu stehen und Applaus zu erhalten, sagt Dußmann. Er fände es deshalb schön, wenn andere Städte dem Bühler Beispiel folgen würden.

Das sieht auch Kreisbrandmeister Schäfer so: "Bestimmt wird es eine Wiederholung der Leistungswettkämpfe in einem innerstädtischen Bereich in den kommenden Jahren geben, sofern wir die geeignete Fläche und Infrastruktur dafür finden." Die Regel werde das allerdings nicht werden. Damit man eine solche Veranstaltung in einer Innenstadt durchziehen könne, brauche es die Toleranz der Bevölkerung, das Verständnis des Einzelhandels und ein ämterübergreifendes Organisationsteam, in dem alle am gleichen Strang ziehen. Dies sei bei der Premiere gelungen: "Der Bühler Feuerwehr mit Unterstützung der Werkfeuerwehr Bosch, der Stadtverwaltung und den Stadtwerken Bühl gilt daher mein ganz persönlicher Dank für diese perfekte Organisation", so der Kreisbrandmeister.