Trommeln künden vom Aufstieg

Gernsbach

Viel mehr als nur Trophäenschau Gernsbach (vgk) - Der Anblick der Hirschgeweihe, die an den Wänden in der Stadthalle hingen, nötigte den Betrachtern Respekt ab. Die Rotwildschau für das Rotwildgebiet "Nördlicher Schwarzwald" in Gernsbach war aber weit mehr als nur eine Trophäenschau (Foto: vgk).

Ottersweier

Kunst in lauschigen Höfen Ottersweier (mf) - Es ist ART in Hatzenweier und die Zahl der beteiligten Höfe und Aussteller ist größer und vielfältiger denn je. Stolz eröffnete Roland Klöpfer zusammen mit Bürgermeisterstellvertreter Dieter Kohler und Ausstellern die sechste Kunst- und Handwerker-Ausstellung (Foto: mf).

Baden-Baden

Ein Rosenkonzert kann stattfinden Baden-Baden (co) - Glück, wer für das Rosenkonzert der Philharmonie am Freitag Karten ergattert hatte: Er erlebte die Philharmonie in paradiesischer Atmosphären am Beutig (Foto: Hecker-Stock). Das Samstagskonzert musste dagegen wegen des Regenwetters in das Kurhaus ausweichen.

Bühl

Spektakulärer Reitsport Bühl (cn) - Beim internationalen Turnier des Bühler Reit- und Fahrvereins St. Leonhard bekamen die Zuschauer spektakulären Sport geboten. Für die Sportler aus Europa und den USA geht es bei dem Wettbewerb um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im September (Foto: cn).