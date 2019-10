Maßstäbe gesetzt

"Ich bin davon überzeugt, dass Sie Ihre neue, anspruchsvolle Aufgabe bestens meistern", sagte Doderer in Richtung Wußler, der gestern feierlich in sein Amt eingeführt wurde. Zuvor war Wußler lange Zeit bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg für den Bereich Doping zuständig gewesen. Viele Vorgänge am Amtsgericht seien ihm aus seiner Zeit als Richter bei den Amtsgerichten Breisach und Müllheim aber vertraut.

Seit rund fünf Monate ist Wußler nun in der Zwetschgenstadt aktiv: "Meine Anfangszeit war sehr aufregend und spannend", sagte er rückblickend. "Die Mitarbeiter haben mich offen und freundlich empfangen und mir den Start in Bühl damit erleichtert." Früh habe ihm außerdem ein hervorragend aufgestelltes Gericht überlassen und wichtige Maßstäbe gesetzt, von denen er als Nachfolger profitieren könne.

Lobende Worte für den ehemaligen Direktor fand auch Michael Stiefvater, Vorsitzender des Anwaltsvereins Baden-Baden, der betonte, dass Früh in seinen sechs Jahren an der Spitze des Amtsgerichts besonders für sein Einfühlungsvermögen bekannt gewesen sei. Auch bei schwierigen Fällen habe er "nie die Nerven verloren".

Früh, der sich als Pensionär nun mehr seinen Enkeln und der Literatur widmen möchte, blickte mit einem Lächeln auf die vergangenen Jahre zurück: "Die Zeit als Direktor am Amtsgericht Bühl war für mich in vielfältiger Weise eine bereichernde Erfahrung", sagte er und fügte hinzu, dass er das Gericht aus einer völlig neuen Perspektive erleben konnte.

Gleichwohl machte er aber auch auf die enorme Arbeitsbelastung aufmerksam, mit der er lange zu kämpfen hatte. Grund dafür seien unter anderem Stellenkürzungen wegen Haushaltskonsolidierungen und eine steigende Anzahl an Zivilsachen gewesen.

"Dass wir hier so viele zivilrechtliche Verfahren zu behandeln haben, liegt unter anderem an der Nähe zum Baden-Airpark", fügte Doderer hinzu. Viele Verfahren würden sich aus der Fluggastrechteverordnung ergeben, die die Ansprüche nach Flugverspätungen oder Streiks regele. "Wußler wird zur Bewältigung dieser Verfahren dringend gebraucht", betonte Dobeler.

Wußler selbst freut sich darüber, sich künftig wieder mehr mit Aufgaben zu beschäftigen, "die nah am Bürger sind". Gleichzeitig blicke er auch gespannt auf den Wandel, der sich in den kommenden Jahren an den Amtsgerichten vollziehen werde: "Die Einführung der elektronischen Akte wird ein großer Schritt sein", sagte er. Aber auch wenn durch die Digitalisierung ein neues Zeitalter beginne, dürfe eines nicht vergessen werden: "Die E-Akte ist ein Unterstützungsmedium. Sie kann und darf die Menschen nicht ersetzen", betonte Wußler.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr überreichte Früh zum Abschied ein Bildband der Stadt Bühl und bedankte sich für dessen langjährige Arbeit als "stets fairer" Richter und Direktor. Diesem Beispiel wolle er folgen, deshalb versprach er Wußler: "Wir werden als Stadt immer ein fairer Ansprechpartner sein."