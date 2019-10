Supersommer lässt Solarzellen glühen und Wasserkraft schwächeln

Die BBEG war im Oktober 2012 mit 285 Gründungsmitgliedern im Bühler Bürgerhaus aus der Taufe gehoben worden. Aktuell zählt sie 448 Mitglieder. 53 nahmen an der Hauptversammlung teil.

Striebel nutzte die Veranstaltung für kritische Gedanken zur Energiewende. Mit Themen wie Klima- und Umweltschutz würden mittlerweile zwar Wahlen entschieden, aber wenn es an den Geldbeutel gehe, wollten viele davon nichts mehr wissen: "Außer Spesen nichts gewesen", sagte Striebel. Der Ausbau von Windenergie und Photovoltaik liege weit hinter den Zielsetzungen zurück.

Die BBEG selbst erzeugte 2018 aber mehr Strom als im Jahr zuvor. Das Portfolio der Genossenschaft umfasst mittlerweile 17 Photovoltaikanlagen und das Wasserkraftwerk am Immenstein. Unterm Strich lieferten die Anlagen fast 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom. Das waren 2,2 Prozent mehr als 2017. Dabei hatte die BBEG nicht nur mit Niedrigwasser am Immenstein, sondern auch mit dem monatelangen Ausfall eines Sonnenkraftwerks zu kämpfen.

Die Stromeinspeisung und die Beteiligung an einem Windpark spülten rund 172 000 Euro in die Kassen, 7 300 mehr als im Vorjahr. Dem gegenüber standen Aufwendungen von rund 131 000 Euro. Nach Steuern blieb ein Plus von 29 000 Euro. 24 000 Euro schüttet die Genossenschaft an ihre Mitglieder aus. Das entspricht einer Rendite von 1,14 Prozent. Thomas Bauer, der den Jahresabschluss vorlegte, sprach von einem "sehr guten Ergebnis".

Er stellte den Mitgliedern in Aussicht, dass die Zahlen in der Zukunft noch deutlich besser ausfallen könnten. Das liege am Kalt-Wärme-Netz in Gutach im Breisgau. Das Großprojekt beschäftigt die BBEG seit dreieinhalb Jahren und befindet sich nun auf der Zielgeraden. 500 000 Euro haben die Genossen in die Umsetzung investiert, inklusive einer Landesförderung in Höhe von 100 000 Euro. Wie Striebel den Mitgliedern erläuterte, seien mittlerweile fünf Gebäude ans Netz gegangen, weitere fünf würden zeitnah folgen. Das Neubaugebiet umfasse insgesamt 36 Grundstücke, für die Anschluss- und Nutzungsverträge mit der BBEG abgeschlossen worden seien. Hinzu kämen drei Grundstücke in unmittelbarer Nachbarschaft.

Striebel sieht in dem Konzept reichlich Zukunftspotenzial für die Genossenschaft: "Inzwischen sind wir reich an Erfahrungen und Erkenntnissen, so dass wir jederzeit in der Lage sind, dieses umweltfreundliche Versorgungssystem inklusive Eisspeicher anderen Orts zu verwirklichen."

Die Genossenschaft sei aber auch offen für andere Ideen. Nach Abschluss des Großprojekts in Gutach, das viele Ressourcen gebunden habe, "werden wir jetzt an neue Themen gehen", versprach Striebel den Mitgliedern.