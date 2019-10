"Wir haben in Bühl keine Halle zuviel"

Karlsruhe

Havariertes Schiff geborgen Karlsruhe (red/lsw) - Das Güterschiff, das am Mittwoch auf dem Rhein bei Karlsruhe auf Grund gelaufen ist, ist an diesem Donnerstag geborgen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde es in den Stadthafen Karlsruhe geschleppt. (Foto: Einsatz-Report24). » Weitersagen (red/lsw) - Das Güterschiff, das am Mittwoch auf dem Rhein bei Karlsruhe auf Grund gelaufen ist, ist an diesem Donnerstag geborgen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde es in den Stadthafen Karlsruhe geschleppt. (Foto: Einsatz-Report24). » - Mehr

Pforzheim

Bombendrohung in Pforzheim Pforzheim (lsw/red) - Wegen einer Bombendrohung im Rathaus sind am Mittwochvormittag drei Gebäude in Pforzheim geräumt worden. Polizei und Feuerwehr bildeten am Mittwoch einen Einsatzstab. Gegen 13.30 Uhr gab es Entwarnung (Foto: dpa/av). » Weitersagen (lsw/red) - Wegen einer Bombendrohung im Rathaus sind am Mittwochvormittag drei Gebäude in Pforzheim geräumt worden. Polizei und Feuerwehr bildeten am Mittwoch einen Einsatzstab. Gegen 13.30 Uhr gab es Entwarnung (Foto: dpa/av). » - Mehr

Karlsruhe

"Das Fest": Final-Act steht Karlsruhe (red) - Die Spannung war groß, nun haben die Macher von "Das Fest" das Geheimnis gelüftet, wer in diesem Jahr als Hauptact beim Finale auftreten wird: Die PxP Allstars feat. Johannes Oerding, Sophie Hunger, Teesy und Fetsum werden auf der Bühne stehen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Spannung war groß, nun haben die Macher von "Das Fest" das Geheimnis gelüftet, wer in diesem Jahr als Hauptact beim Finale auftreten wird: Die PxP Allstars feat. Johannes Oerding, Sophie Hunger, Teesy und Fetsum werden auf der Bühne stehen (Foto: dpa). » - Mehr

Rheinstetten

Reizgas: Großeinsatz an Schule Rheinstetten (red) - Im Walahfrid-Strabo-Gymnasium in Rheinstetten-Mörsch hat es am Dienstagvormittag einen Großeinsatz wegen Reizgas gegeben. Laut Mitteilung der Polizei sind 20 Schüler und zwei Lehrer leicht verletzt. 76 Schüler und zwei Lehrer wurden vom Rettungsdienst untersucht (Foto: Einsatz-Report24). » Weitersagen (red) - Im Walahfrid-Strabo-Gymnasium in Rheinstetten-Mörsch hat es am Dienstagvormittag einen Großeinsatz wegen Reizgas gegeben. Laut Mitteilung der Polizei sind 20 Schüler und zwei Lehrer leicht verletzt. 76 Schüler und zwei Lehrer wurden vom Rettungsdienst untersucht (Foto: Einsatz-Report24). » - Mehr