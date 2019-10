"Sagt endlich Ja zum Bühlot-Bad" Bühlertal (eh) - Die Bühlertäler sind nicht gerade für rebellische Auffälligkeiten bekannt. Aber bei Temperaturen über 35 Grad und geschlossenem Freibad kann das auch mal anders sein. Am Donnerstagabend versammelten sich mehrere hundert Menschen - vor allem zahlreiche Familien mit Kindern - auf dem Parkplatz des Bühlot-Bads, um ihr Anliegen deutlich zu machen, wie sehr ein Freibad im Ort benötigt wird.



Trotz aller Missmut über das geschlossene Bad war es eine kreative, fröhlich anmutende Aktion, die ohne Reden auskam. Die Zusammenkunft der Menschen unter praller Junisonne vor der geschlossenen Eingangstür sprach für sich. Gekommen waren auch viele Stammgäste des Bads, so dass alle Generationen gut vertreten waren. Auch Gemeinderäte aller Fraktionen weilten vor Ort. Eine offizielle Anmeldung für die Aktion gab es nicht und somit auch keinen, der dafür als Verantwortlicher ansprechbar war. Da folglich weder Ordner noch Polizei anwesend waren, kam es vor Beginn zeitweise zu etwas chaotischen Verkehrs- und Parkverhältnissen rund um die Schwimmbadkreuzung. Die Idee zu der Aktion war im Kreis einiger Familien entstanden und der Termin über soziale Medien verbreitet worden. Auch Leute aus der Umgebung waren gekommen. Die Kinder erschienen teilweise in Badekleidung, mit Handtuch und Wasserspielzeugen. Viele Eltern hatten Transparente und Schilder mitgebracht. Manche verlockten zum Schmunzeln mit origineller Aufschrift und gereimten Sprüchen. Unter anderem war zu lesen: "Fahr nicht fort - schwimm am Ort" oder "Die Kosten sind uns ganz egal, wir brauchen ein Schwimmbad in Bühlertal", "Wo soll ich schwimmen lernen?", "Wir wollen unser Freibad wieder". Eine eindeutige Aufforderung an die Mandatsträger lautete: "Sagt endlich Ja zum Bühlot-Bad". Die Kinder unterstrichen ihre Anliegen auch mit mehreren Liedern, die Christina Hörth mit der Gitarre begleitete. Sie hatte einige bekannte Kinderlieder, wie etwa "Die Affen rasen durch den Wald", mit zum Thema Schwimmbad passenden Texten zusammengestellt. Alle Gespräche drehten sich um die bisherige Vorgehensweise zur Badsanierung. Es gebe insgesamt zu wenig Informationen, wurde bemängelt. Man hätte viel früher in die Planungen einsteigen müssen und nicht erst, wenn der Bademeister in Rente geht, sagten viele. Vor allem die Eltern betonten, dass das Bad für den Schwimmunterricht unentbehrlich sei. Weil das Bühler Freibad ausgelastet sei, sei derzeit kein Schwimmunterricht für Bühlertäler Schüler möglich. Bei großer Hitze seien alle Bäder und Seen der Region völlig überfüllt. Da falle die Schließung sehr ins Gewicht. Das Freibad sei im Sommer Treffpunkt für alle Generationen und dieser werde schmerzlich vermisst. Es gingen Zettel durch die Menge, auf denen die Versammelten unterschreiben konnten, um ihr Anliegen zu unterstreichen. Die sollen an Bürgermeister Hans-Peter Braun übermittelt werden. Er konnte nicht zur Aktion kommen, weil er mit dem ehrenamtlichen Helferteam des Museums Geiserschmiede bei einem Ausflug im Allgäu weilte.

