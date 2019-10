Raus aus dem Schatten der Männer

Heute Abend kämpft die deutsche Elf ab 18.30 Uhr gegen das schwedische Team um den Einzug ins Halbfinale. Neuburger und seine Frau Margrit warten bereits gespannt auf den Anpfiff.

Er sitzt auf einem Stuhl in seinem Garten, auf dem Tisch vor ihm stapeln sich Sportzeitschriften, die alle über dasselbe Thema berichten: Die Frauen-WM in Frankreich. Dass das mediale Interesse in Bezug auf Frauenfußball immer mehr zunimmt, freut Neuburger, denn er kann sich noch genau an eine Zeit erinnern, in denen junge Fußballerinnen gegen viele Widerstände kämpfen mussten. "Dass die Frauen inzwischen die Teilnahme bei fast jeder Sportart errungen haben, bedurfte größter Anstrengung", blickt er zurück.

Als er - damals Jugendtrainer in Unzhurst - 1968 von mehreren jungen Frauen darum gebeten wurde, sie zu trainieren, habe er "keine Sekunde gezögert". Von diesem Tag an war er fast drei Jahrzehnte Trainer der VfB-Damen. Den Stellenwert, den der Frauenfußball heute hat, hätte er sich zu Beginn kaum vorstellen können. "Als wir 1968 angefangen haben, war Frauenfußball eigentlich noch verboten." Ligen gab es nicht, die Mannschaften seien auf Sportfesten gegeneinander angetreten.

"Fußball spielende Frauen waren eine Sensation. Die Zuschauerzahlen schossen schlagartig in die Höhe", erinnert sich Neuburger. Trotz zunehmendem sportlichem Können der Frauen sei die anfängliche Euphorie aber schnell wieder erloschen. "Stattdessen wurden aus den Reihen der Männer, Schiedsrichter und der Journalisten Vorurteile laut", erzählt Neuburger. Auch in vielen Familien sei es verpönt gewesen, wenn die Tochter den "Männersport" ausübte . Er habe die jungen Frauen ermutig, dennoch weiterzumachen.

Erst 1970 setzte der DFB dem "wilden Kicken" ein Ende und gab auch in Deutschland grünes Licht für den Frauenfußball. Anfänglich traten die Damen nur in der Bezirksliga gegeneinander an. "Es gab damals viele Frauenmannschaften in der Region. Die meisten waren aber schnell wieder verschwunden", sagt Neuburger. In Unzhurst kam es anders: Der VfB sei der vielleicht einzige Verein in Südbaden, in dem seit fünf Jahrzehnten ununterbrochen der Frauenfußball gepflegt wird. In dieser Zeit wurden zahlreiche Erfolge gefeiert: In den 70er Jahren war der VfB Serienmeister im Bezirk Baden-Baden. Später spielten die Unzhurster Frauen viele Jahre in der 1978 gegründeten Verbandsliga. Allerdings sei der Sprung von der Bezirksliga in die Verbandsliga viel zu groß gewesen, so Neuburger. Deshalb setzte er sich intensiv für die Einführung einer Landesliga ein, die nach etlichen Jahren auch kam.

Als sich Neuburger an das Jahr 1983 erinnert, huscht ein Lächeln über sein Gesicht: Die VfB-Frauen gewannen sämtliche Titel, die in Südbaden zu holen waren, und spielten sowohl um den DFB-Pokal als auch um die deutsche Meisterschaft. Doch trotz der Erfolge hätten die Frauen - auch seitens der Presse - jede Menge Spott über sich ergehen lassen müssen, fügt Neuburger hinzu.

In einigen Köpfen seien die Vorurteile bis heute nicht ganz ausgeräumt, aber es habe sich schon viel verbessert: Dass die Medien der WM in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit schenken und viele Spiele übertragen, sei ein wichtiger Schritt, meint Neuburger. Sein Favorit ist Frankreich, auch wenn er es den Deutschen gönnen würde: "Unsere Frauen brauchen noch etwas Zeit, sie sind noch sehr jung. Ich glaube aber, das ist die Mannschaft der Zukunft". Er würde sich wünschen, dass die Siege der deutschen Damen eines Tages ebenfalls mit rauschenden WM-Partys gefeiert werden.