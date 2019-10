Neues Mietwohnprojekt:

Bühl

Wasserkraft schwächelt Bühl (sie) - Der heiße Sommer 2018 hat die 17 Photovoltaikanlagen der Bühler Bürger-Energiegenossenschaft glühen lassen (Foto pr). Während sie reichlich Strom erzeugten, schwächelte aber das Wasserkraftwerk am Immenstein. Bei der Hauptversammlung zog der Vorstand jetzt Bilanz.

Gernsbach

Dorfladen weckt Hoffnungen Gernsbach (stj) - Dass ein Dorfladen-Konzept auch in kleineren Ortschaften wie Reichental aufgehen kann, zeigt das Beispiel Leiberstung. Dem will man in dem Gernsbacher Höhenstadtteil folgen und geht mit großen Hoffnungen ins Projekt. Im September soll der Dorfladen öffnen (Foto: Juch).

Durmersheim

Umweltschutz zahlt sich aus Durmersheim (HH) - Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Durmersheim hat kräftig Sonnenstrom produziert und und entsprechend CO ² eingespart. Für die Mitglieder zahlt sich diese Form des Umweltschutzes in barer Münze aus. Die Dividende beträgt vier Prozent (Foto: HH).