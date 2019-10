"Supergutes, wichtiges Projekt"

Der Bühler Gemeinderat votierte fast ausnahmslos für einen Beitritt zur geplanten Organisation, die den Verein Schwarzwaldhochstraße ablösen soll. Lediglich Karl Ehinger (FW) enthielt sich der Stimme. Er sah die Sache angesichts des bereits großräumig aufgestellten Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord kritisch und reklamierte "die Gefahr einer Doppelstruktur". Bürgermeister Wolfgang Jokerst entgegnete: "Der Naturpark ist ein Förderinstrument und betreibt keine touristische Vermarktung." Außerdem hielt Ehinger die Formulierung "nachhaltiger Tourismus'" inhaltlich für falsch; "sanft" oder "ökologisch verträglich" ergäbe Sinn.

Das Projekt werde seit zwei Jahren "intensiv diskutiert", blendete Jokerst zurück. So sei bereits 2017 der Grundsatzbeschluss gefallen, Angebote im und außerhalb des Nationalparks durch eine gemeinsame "vollwertige Tourismusgesellschaft" zu vermarkten.

Diese soll ihren Sitz in Baiersbronn haben. Zum Stammkapital der GmbH von insgesamt 53 000 Euro trägt Bühl mit einer Einlage von 2 700 Euro bei, Bühlertal mit 1 300 und Ottersweier voraussichtlich mit 500 Euro. Das jährliche Gesamtbudget ist mit einer Viertelmillion veranschlagt, wobei auf Bühl 11 100, Bühlertal 7 050 und Ottersweier 4 350 Euro entfallen. Die Beiträge errechnen sich aus den Zahlen der Übernachtungsgäste im Jahr 2016.

Margret Burget-Behm (CDU) befürwortete die Gründung unter dem Aspekt des nachhaltigen Tourismus' und eines achtsamen Umgangs mit der Natur, "ohne die Menschen auszusperren". Sie wunderte sich über die Abstinenz Baden-Badens. OB Hubert Schnurr klärte auf, dass die Kurstadt über eine eigene Tourismusorganisation verfüge, mit der man bei Messeauftritten kooperieren wolle.

Die geplante Nationalparkregion GmbH bezeichnete Heidrun Zeus (SPD) als "supergutes, wichtiges Projekt für die Region". Damit lasse sich im Sinne eines nachhaltigen Tourismus' viel bewegen. Niemand werde ausgesperrt, aber in einem Nationalpark gebe es nun mal Regeln - wie andernorts auch.

Lutz Jäckel (FDP) hielt die Gründung der Gesellschaft für "längst überfällig". Auch Walter Seifermann (GAL) befürwortete diesen Schritt zur Vermarktung: "Wir sehen nicht die Gefahr, dass der Nationalpark zu Tode geliebt wird." So vermöge doch "kein Kreuzfahrtschiff" diesen Ort anzusteuern. Den ÖPNV indes erachtete Seifermann (wie auch Jäckel) für ausbaufähig: "Eine Direktverbindung von Bühl bis zum Ruhestein wäre ein erstrebenswertes Ziel." Schnurr verwies dazu auf das Verkehrskonzept, das ein Umsteigen auf Sand vorsehe: "Bei einem Halbstunden-Takt ist das zumutbar."

In diesem Zusammenhang wurde auch das Fehlen touristischer Hinweisschilder an der Autobahn moniert. "Mich ärgert, dass da Bühl nicht steht", so Seifermann. "Jeder andere Ort ist mit Burgen oder Reben dabei." Karl Ehinger vermisste einen Hinweis auf den Nationalpark. Schnurr kündigte einen entsprechenden Vorstoß bei den zuständigen Behörden an. Peter Hirn (SPD) gestand leicht genervt: "Ich kann es nicht mehr hören." Dies sei kein Thema der Stadt Bühl: "Das entscheiden andere."