Bühlertal (eh) - Mit einem Festbankett im Haus des Gastes feierte der MGV Sängerbund Bühlertal am Samstag das 100-jährige Bestehen. Zahlreiche Kommunalpolitiker, befreundete Chorsänger und Vertreter von Kirchen und Vereinen erwiesen dem traditionsreichen Chor ihre Reverenz. Höhepunkt war die Überreichung der Zelter-Plakette, mit der dem Männergesangverein und seiner Leiterin Elke Haag eine hohe Auszeichnung zuteil wurde.







Diese Ehrung nahm Landrat Toni Huber, der zu seinem ersten offiziellen Termin in Bühlertal weilte, im Auftrag des Bundespräsidenten vor. Er verdeutlichte, dass es strenge Voraussetzungen für die Auszeichnung gebe. Ein Chor müsse sein mindestens 100-jähriges Bestehen nachweisen und darlegen, wie er sich um den Chorgesang und die Pflege des Liedgutes kümmere. Huber: "Der MGV Sängerbund darf stolz sein und ebenso die Bühlertäler und der Landkreis." Er legte die Vorzüge des Singens dar, wozu vor allem gesundheitsfördernde Wirkungen zählten. Huber dankte für die Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens. Davor war auch Bürgermeister Hans-Peter Braun ausführlich auf diese Aspekte eingegangen. Dem Sängerbund bescheinigte er Elan, Kreativität und Ausdauer. "Ich spreche dem Verein mit großem Respekt meinen Dank aus." Braun hob vor allem auf die gesellschaftlichen Umstände ab, unter denen sich im 19. Jahrhundert Männerchöre bildeten. Versammlungsfreiheit und Demokratie hätten damals noch in weiter Ferne gelegen. Durch das gemeinsame Singen hätten sich die Menschen ein Stück Freiheit erkämpft und Wege geebnet für demokratische Bestrebungen. Der heutige Individualismus sei völlig überbewertet und führe in eine falsch interpretierte Freiheit, die letztlich nur aus Konsum und Materialismus bestehe. Vorsitzender:



Fusion denkbar



Dagegen entfalte sich die Freiheit der Chorsänger in einem sozialen Zusammenhang. Soziale Bindungen seien nichts Veraltetes. Der MGV Sängerbund habe im Ort eine große integrale Kraft. "Wer seine Stimme nicht als Sänger oder als Demokrat einsetzt, der verkümmert." Er warb dafür, dass an den Schulen wieder mehr gesungen werde. "Unsere Chöre dürfen nicht verstummen", so Braun. Auf die Problematik des fehlenden Sängernachwuchses ging Vereinsvorsitzender Horst Schug offen ein. In den vergangenen 25 Jahren sei der Chor um 20 Aktive geschrumpft. Mit Gastsängern seien es derzeit 24 Aktive. Wenn demografisch bedingt die Zahl unter 20 rutsche, werde es eng für den mehrstimmigen Gesang. Schug zeigte mehrere Lösungswege auf. Möglich wäre ein gemischter Chor, wie es schon Projekte mit den "Sängerbund-Sirenen" gegeben habe. Denkbar sei auch die Fusion mit dem Untertäler MGV. Schug: "Ich finde, Sängerbund Eintracht Gertelbach ist ein wohlklingender Name und dieser Weg könnte den mehrstimmigen Männerchorgesang in Bühlertal für die kommenden Jahre garantieren." Er sei jederzeit bereit, über einen Vereinszusammenschluss zu sprechen. Vielleicht könne man ja diese Gedanken weiterverfolgen, wenn beide Chöre am 26. Oktober gemeinsam das Festkonzert ausrichten. Der Vorsitzende dankte besonders Elke Haag und ihrer Familie für die Unterstützung und Bereicherung des Vereins. Auch bei der musikalischen Umrahmung des Festbanketts durch den Sängerbund wirkte der Tenor Wolfgang Haag als Solist mit. Elke Haag begeisterte mit Walzerklängen als Akkordeon-Duo zusammen mit Michael van Boxel. Dieser spielte nach dem Programm zur Unterhaltung auf. Gruß- und Dankesworte überbrachten auch Gustl Brügel vom Männergesangverein Eintracht-Gertelbach und Klaus Droll, Vizepräsident des Mittelbadischen Sängerkreises.

