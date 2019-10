Lichtenberger machen Lichtenau ihre Aufwartung

Geschichtlich sind die beiden Kommunen bereits seit dem Mittelalter über die Herren von Lichtenberg verbunden; die ersten Kontakte in der Neuzeit gehen zurück auf die Feuerwehrabteilungen Grauelsbaum und Lichtenberg mit ihren Kommandanten Egon Huck und Gilbert Philippi. Seit 1991 bereits besteht zwischen diesen beiden Feuerwehren eine freundschaftliche Partnerschaft, die auf ganz Lichtenau übertragen wurde. Zwischenzeitlich wurden viele gemeinsame Feiern veranstaltet, der Mandolinenverein hält Beziehungen zu Lichtenberg, und man organisierte die "Tour de Lichtenau à Lichtenberg", bei der zahlreiche Radler sich auf den Weg in die über 70 Kilometer entfernte Stadt auf dem Berg machten.

Eigentlich hätte das 20-jährige Bestehen dieser Freundschaft schon im vergangenen Jahr gefeiert werden sollen, doch aufgrund des überraschenden Todes des Lichtenberger Bürgermeisters Georges Sand wurden die Feierlichkeiten verschoben. Am Samstag nun wurde gefeiert, und zwar an dem Ort, der als Wiege für diese deutsch-französische Freundschaft angesehen werden kann - in Grauelsbaum.

"Wir feiern heute ein Dorffest, hinter dem das ganze Dorf steht", sagte Bürgermeister Christian Greilach zur Festeröffnung, die von der Minitanzgarde Lichtenau im alten Schulgarten unter schattenspendenden Bäumen gestaltet wurde. Die Idee für dieses Dorffest zu 20 Jahre Partnerschaft hatte der Grauelsbaumer Ortsvorsteher Steffen Schmidt, der zusammen mit seinem Festkomitee den Tag seit eineinhalb Jahren vorbereitet hatte und nunmehr überall kleine Fähnchen in den deutschen und französischen Nationalfarben anbrachte.

Feierlich umrahmt wurde die nochmalige Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde vom Mandolinenverein unter Leitung von Veronique van Duurling. "Liewie Frend vom Badische-Land", begrüßte der Lichtenberger Bürgermeister Jean-Georges Stollé die Freunde im alten Schulhaus in Grauelsbaum. "Es esch fer uns e grossi Freid euch wieder ze sehn", sagte er auf Elsässisch. Mit ihm waren über 50 Lichtenberger Bürger nach Grauelsbaum gekommen, um zu feiern und alte Freunde zu treffen. Aus Frankreich mitgebracht hatten sie Äpfel von ihren Streuobstwiesen, um diese vor Ort in der Presse zu frischem Most zu verarbeiten.