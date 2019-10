Bühler feiern zwei Tage lang "ihr" Bürgerhaus

Die Höhepunkte am Samstag bildeten die Auftritte der Rheinsirenen, die mit unglaublicher Leichtigkeit einen Mix aus nostalgischen Schlagern, Swing, Latin und Filmmusik servierten, und das fulminante Finale der "Geburtstagsparty": Die Powerfrau Kemi Cee riss mit ihrem Soulpop und ihrer erfrischenden Art das Publikum wortwörtlich von den Stühlen: "Leute, sitzen geht gar nicht! Ihr müsst alle aufstehen und nach vorne kommen."

Angefangen hatte der Samstagnachmittag sehr gemütlich: mit "Frank und seinen Freunden" für die kleinen Besucher. Der Europaplatz glühte geradezu in der Nachmittagshitze. Wie schön, dass das Spielmobil mit Planschbecken und Wasserpistolen für ein wenig Abkühlung und einen Riesenspaß sorgte. Trotzdem hatten wohl viele Familien das Schwimmbad bei fast 35 Grad dem Kinderprogramm vorgezogen.

Doch auch die heißesten Abendtemperaturen halten einen richtigen Bühler nicht vom Feiern ab. Das sollte sich in den nächsten Stunden zeigen, in denen der Europaplatz sich mehr und mehr füllte. Zunächst unterhielten mit Jazz und Soul Vlad Larkin (Gitarre) und Rina Späth (Gesang), bevor die Rheinsirenen, sechs exzellente Musikerinnen an zehn Instrumenten, zu einer sinnlich-poetischen Reise einluden - leicht und beschwingt. Für die südlichen Temperaturen war diese Musik geradezu perfekt. "Schön ist es hier bei Ihnen, da muss man gar nicht nach Italien fahren", plauderten und spielten sich die charmanten "Sirenen" (Dorrit Bauerecker (Klavier, Akkordeon), Gabriele Jüttner (Schlagzeug), Verena Wittmann (Violine, Gesang), Melanie Werner (Klarinette, Saxofon), Antje Haury (Bass) und Barbara Lechner (Gitarre, Banjo) in die Herzen der Besucher. Die Musikerinnen hatten mit den Sirenen der griechischen Mythologie (deren Gesang vorbeifahrende Schiffer anlockten und ins Jenseits beförderte) so gar nichts gemeinsam. Die Damen erschienen in langen, stilvollen Glitzerroben (nach der Pause in schwarz-goldenem Galagewand). Ihr Repertoire war eine feine, vergnügliche Kost: ein aparter Mix aus Evergreens. Zum Beispiel Filmmusik ("Liebling, mein Herz lässt dich grüßen oder "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt") oder bewährte Klassiker wie Gershwins "Somebody loves me" und "Summertime" - perfekte Lieder für einen unbeschwerten Sommerabend. Diese Leichtigkeit zog sich den gesamten Auftritt hindurch.

Mit Feiern und Tanzen ging der Abend schließlich zu Ende, denn Kemi Cee und ihre Band - David Anlauff (Schlagzeug), Daniel Koegel (Keyboards), John Noville (Gitarre, Gesang), Benni Jud (Bass, Gesang) und Matthias Anton (Saxofon) - verstand es, das Publikum mitzureißen. Dieser Sommerabend wie aus dem Bilderbuch, moderiert von Frank Stemmle, ging erst gegen Mitternacht zu Ende.