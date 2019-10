Wandern und Genießen für den guten Zweck

Bühl



Politische Radtour durch Vimbuch Bühl (jure) - Möglicherweise hat der 1. Juni 2019 das Zeug dazu, als ein Meilenstein in die Geschichte von Vimbuch einzugehen. Immerhin setzten sich am Samstag zahlreiche Bürger mit der Frage auseinander, wie sich der Stadtteil weiterentwickeln kann (Foto: Feuerer).