Sportstätten am Tropf der Stadtwerke

Vor allem das Schwarzwaldbad mutierte zuletzt zum krassen Problemfall. Seit Herbst 2017, so steht es ungeschminkt im Lagebericht des Geschäftsführers Jörg Zimmer, wurde "eine zunehmende Verschlechterung der Qualität in der Badewasseraufbereitung festgestellt". Was im Hallenbad begann, setzte sich im Sommer 2018 im Freibad fort. Um dem Problem zu begegnen und den Badebetrieb vorschriftsgemäß aufrechtzuerhalten, seien "außergewöhnlich hohe Betriebs- und Unterhaltungskosten" entstanden. Die Behebung dieses Mangels soll sich bis Ende 2019 erstrecken.

Als wäre das nicht schon genug, ereilte das Bad ein gravierendes Personalproblem in Form einer Kündigungswelle, so dass letztlich technisches Personal der Stadtwerke in die Bresche springen musste. Die Zusammenarbeit wurde in einem Dienstleistungsvertrag geregelt und soll - soweit möglich - auch auf die beiden Hallen ausgeweitet werden. Auch dort stellte sich 2018 Personalnot ein - durch Ausfälle wegen Krankheit und Verletzung, was ebenfalls zum Improvisieren zwang. Die personelle Trennung zwischen Bad und Hallen soll künftig aufgehoben und ein neues Betreuungskonzept erstellt werden, heißt es.

Da die Schwarzwaldhalle seit Jahren den Brandschutzbestimmungen nicht mehr genügt, ist sie weiterhin nur eingeschränkt nutzbar. Maximal 200 Zuschauer dürfen bei Sportveranstaltungen rein. Eine Sanierung kommt voraussichtlich rund 2,4 Millionen Euro teuer.

Problem in der Großsporthalle: Insbesondere Wärmeversorgung und Lüftung seien zu verbessern, so Zimmer. Der Bewirtung bei Veranstaltungen seien außerdem enge Grenzen gesetzt - zum Nachteil der Vereine und letztlich auch für den wirtschaftlichen Spielraum der Sportstätten GmbH.

Beide Sporthallen sind mit jährlich 18 200 Belegungsstunden voll ausgelastet. Das Schwarzwaldbad legte mit knapp 170 000 Badegästen in der Halle und im Freien dank des heißen Sommers 2018 gegenüber den Vorjahren zwar wieder etwas zu, blieb jedoch weit hinter der 200 000er-Marke zurück, die 2012 und 2013 noch überschritten wurde.

Mit dem neuen Pächter ist die Stadt sehr zufrieden ("Es gab weniger Beschwerden als in den Jahren zuvor"). Küche und Kiosk indes sind weitgehend im Urzustand wie vor 38 Jahren geblieben. Betriebsgenehmigung und Funktionsfähigkeit seien gefährdet, ein Umbau gilt als längst überfällig.

"Wir werden in Klausur gehen", kündigte OB Hubert Schnurr dem Gemeinderat eine zeitnahe umfassende Darstellung der zukünftigen Ausrichtung der beiden städtischen Betriebe unter fachlicher Beratung an.

An den Bilanzen gab es nichts zu mäkeln: Die Stadtwerke erwirtschafteten laut Entwurf des Geschäftsberichts 2018 eine Gewinnabführung an die Sportstätten GmbH von 6,2 Millionen Euro. Schnurr sprach von einem "Sondereffekt", der im Zusammenhang mit der Auflösung einer Rückstellung stehe. Von den 6,2 Millionen Gewinn wird nur etwa die Hälfte in Anspruch genommen. So gehen drei Millionen an die Stadtwerke zurück - zur Bildung einer Kapitalrücklage vor dem Hintergrund anstehender Investitionen in die Versorgungsstruktur.

Peter Hirn (SPD) nahm das "erfreuliche Ergebnis mit Wohlwollen zur Kenntnis". Alle Fraktionen bescheinigten den städtischen Energieversorgern, erneut gute Arbeit geleistet zu haben. "Ohne die Stadtwerke wäre die Sportstätten GmbH nicht überlebensfähig", unterstrich Karl Ehinger (FW).

Die Gewinne der Stadtwerke mit den Verlusten der Sportstätten GmbH verrechnen zu können, sei geltendes Steuerrecht, führte Walter Seifermann (GAL) aus. "Es kann schnell passieren, dass das nicht mehr geht", warnte er. Lutz Jäckel (FDP) forderte, zu diskutieren, "wohin die Reise gehen soll". Auch Daniel Fritz (CDU) bremste die Euphorie : "Wir müssen dem Bürger erklären, worin wir künftig investieren."

