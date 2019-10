Regenwasser- und Schmutzkanal wird verlegt

Bühl (efi) - Beim Feuerwehrgerätehaus in Balzhofen entsteht ein neues Baugebiet. Geplant sind elf Einzel- beziehungsweise Doppelhäuser, fünf Bauplätze sind in städtischer Hand, ließ OB Hubert Schnurr in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen. Die vorbereitenden Arbeiten sollen noch in diesem Quartal beginnen.



Für die Erschließung des Baugebiets "Feuerwehrgerätehaus" sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Im Zusammenhang mit den Kanalarbeiten wird zunächst eine provisorische Baustraße eingerichtet. Die Verwaltung rechnet damit, dass dieser erste Bauabschnitt etwa ein halbes Jahr in Anspruch nimmt. Erst nachdem die Bauherren ihre Gebäude errichtet haben, soll in einem zweiten Bauabschnitt die Straße fertiggestellt und gepflastert werden. Der Gemeinderat stimmte der jetzt vorgestellten Planung zu und beauftragte die Verwaltung mit der Ausschreibung. Bereits Anfang des Jahres hatte das Gremium das Sinzheimer Ingenieurbüro Baumeister mit der Planung beauftragt. Zunächst muss die Regen- und Schmutzwasserkanalisation abgeändert und an die neue Erschließungsstraße angepasst werden. Im Zuge dieser Verlegung wird gleichzeitig der Regenwasserkanal an die neue Situation angepasst. Zur hydraulischen Abkopplung der Regenwasserkanalisation vom Vorfluter (Sulzbach) im Hochwasserfall wird ein Absperrschieber installiert. Regenwasser kann dann mit einer mobilen Pumpe dem Sulzbach zugeführt werden. Dafür soll der Weg von der Kreisstraße zum Schieberschacht und eine seitlich angeordnete Pumpenaufstellfläche über den Wasserspiegel eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) angehoben werden, erläuterten die Planer. Karl Ehinger (FW) hielt den Absperrschieber für sehr sinnvoll. Er stellte die Frage, ob ein kurzes Stück der Einmündung der Hornisgrindestraße in die Kreisstraße, das sich einem schlechten Zustand befinde, im Zuge der Arbeiten asphaltiert werden könnte. Der OB versprach, die Angelegenheit zu prüfen. Kämmerer Thomas Bauer ließ auf Anfrage wissen, dass für alle, die an der neuen Straße liegen, Erschließungskosten anfallen werden.