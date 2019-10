Regenwasser kommt Gemeinde teuer zu stehen

Bühl

Baugebiet wird erschlossen Bühl (red) - Beim Feuerwehrgerätehaus in Balzhofen entsteht ein neues Baugebiet. Geplant sind elf Einzel- beziehungsweise Doppelhäuser, fünf Bauplätze sind in städtischer Hand. Die vorbereitenden Arbeiten sollen noch in diesem Quartal beginnen (Foto: Siebnich). » Weitersagen (red) - Beim Feuerwehrgerätehaus in Balzhofen entsteht ein neues Baugebiet. Geplant sind elf Einzel- beziehungsweise Doppelhäuser, fünf Bauplätze sind in städtischer Hand. Die vorbereitenden Arbeiten sollen noch in diesem Quartal beginnen (Foto: Siebnich). » - Mehr

Rastatt

Baustelle in Favorite-Park Rastatt (sl) - Spaziergänger im Park von Schloss Favorite müssen zurzeit einen Bogen um eine Baustelle machen. Dort werden zurzeit Rohre im Boden verlegt. Mit den neuen Leitungen soll das Regenwasser vom Dach des Schlosses abgeleitet werden (Foto: Frank Vetter). » Weitersagen (sl) - Spaziergänger im Park von Schloss Favorite müssen zurzeit einen Bogen um eine Baustelle machen. Dort werden zurzeit Rohre im Boden verlegt. Mit den neuen Leitungen soll das Regenwasser vom Dach des Schlosses abgeleitet werden (Foto: Frank Vetter). » - Mehr

Lichtenau

Teurer als erwartet: Neue Mühlstraße Lichtenau (ar) - Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für die Neugestaltung der Mühlstraße in Lichtenau zum Angebotspreis in Höhe von 374.442 Euro vergeben. Ursprünglich waren für die Sanierung nur rund 300.000 Euro im Haushalt 2019 vorgesehen (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für die Neugestaltung der Mühlstraße in Lichtenau zum Angebotspreis in Höhe von 374.442 Euro vergeben. Ursprünglich waren für die Sanierung nur rund 300.000 Euro im Haushalt 2019 vorgesehen (Foto: ar). » - Mehr

Muggensturm

L′Oréal eröffnet Muggensturm (as) - Nach einem Jahr Bauzeit hat L′Oréal gestern sein weltweit größtes und CO -neutrales Distributionszentrum in Muggensturm offiziell eröffnet. Bis Ende 2019 werden 390 Millionen Produkte an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz geliefert (Foto: fuv). » Weitersagen (as) - Nach einem Jahr Bauzeit hat L′Oréal gestern sein weltweit größtes und CO -neutrales Distributionszentrum in Muggensturm offiziell eröffnet. Bis Ende 2019 werden 390 Millionen Produkte an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz geliefert (Foto: fuv). » - Mehr