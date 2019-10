Flucht durch gezielte Schüsse verhindert

Baden-Baden

Nach Unfall Flucht ergriffen Baden-Baden (red) - Nachdem es am Freitagnachmittag am Verfassungsplatz gekracht hat, hat sich einer der Unfallteilnehmer aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet nun deshalb Zeugen, sich mit dem Revier Baden-Baden in Verbindung zu setzen (Symbolfoto: dpa).

Bühl

In Getränkewagen eingebrochen Bühl (red) - Nach einem Einbruch in einen Getränkewagen im Stadtgarten am Mittwochmorgen konnten die Beamten des Polizeireviers Bühl zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Zeugen hatten zuvor den Einbruch beobachtet und die Polizei verständigt (Symbolfoto: dpa).

Rheinau

Einbrecher zu Fuß auf Flucht Rheinau (red) - Zwei Männer sind am Freitag in eine Bank eingestiegen und haben sich am Geldautomaten zu schaffen gemacht. Dann lieferten Sie sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Ein sogenannter Stop Stick zwang sie jedoch, die Flucht zu Fuß fortzusetzen (Symbolfoto: dpa).

Stuttgart

Filmreife Tat vor dem Richter Stuttgart (lsw) - Es war wie im Film: Die Räuber blockierten die Straße, überfielen einen Geldtransporter und setzten sowohl Transporter wie auch Fluchtfahrzeug in Brand. Jahrelang wurde nach ihnen gesucht, ab dem heutigen Dienstag stehen zwei Verdächtige vor Gericht (Symbolfoto: dpa).