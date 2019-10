In Weitenung herrscht Urlaubsflair

"Wir sind froh, dass die Badestelle hier eingerichtet wurde", sagt Helga Seifried, die es sich auf einem Klappstuhl bequem gemacht hat. Gemeinsam mit ihrer Bekannten Lore Huschel kommt sie aus Kappelwindeck öfters hierher. Meist zwischen 14 und 16 Uhr, da sei es noch nicht so voll. "Früher waren wir oft in Achern, dort ist die Badestelle besser ausgestattet", erzählt Seifried. Dafür sei das Wasser in Weitenung aber frischer und klarer. Huschel kann dem nur zustimmen: "Etwas größer hätte die Badestelle durchaus sein können, aber wir sind glücklich, überhaupt eine zu haben." Schade sei nur, dass sie ihren Hund laut der Badeverordnung, die gut sichtbar an einem Zaun angebracht ist, nicht mitnehmen darf: "Es wäre schön, wenn es noch eine Ecke für die Vierbeiner gäbe."

Dieses Problem kennt auch Herbert Friedmann. Früher ist der Unzhurster mit seinem Hund gern an den Weitenunger Baggersee gekommen, um ihn dort baden zu lassen. Dass das jetzt verboten ist, wusste er nicht. Einige junge Mädchen, die gerade mit Luftmatratzen und Schwimmnudeln im Gepäck eintreffen, sind begeistert von Friedmanns Bernasennen-Dame Angel. Nach einer kurzen Streicheleinheit schlüpfen sie in ihre knallbunten Badeanzüge und stürzen sich in die Fluten. Angel darf den Spaß allerdings nur von Weitem verfolgen.

"In der nahen Umgebung gibt es kaum noch eine Bademöglichkeit für Tiere", bedauert Friedmann. Vor einigen Jahren sei das noch anders gewesen. "Damals waren viele Seen noch sehr naturbelassen", erzählt er. Allerdings sei auch viel Unfug getrieben worden. So sei nach Grillpartys oft der Müll liegen geblieben. "Manche sind sogar auf die Bagger geklettert und von dort ins Wasser gesprungen. Damit ist nicht zu spaßen."

Margereta Incana hofft, dass sich in Weitenung alle an die Regeln halten werden und die Badestelle sauber bleibt. "Für mich ist dieser Ort optimal. Man kann sich kurz abkühlen und muss dafür keinen Eintritt zahlen", betont sie. Viele würden diese Option nutzen, um in der Mittagspause einige Züge zu schwimmen und dann wieder zu verschwinden.

Bei Marc Geisler aus Sinzheim ist das anders. Er ist mit seiner Frau und drei Kindern gekommen und hat sich für einen kompletten Nachmittag am See eingedeckt: Eine große Kühltasche, einen Liegestuhl, mehrere Handtücher und sogar ein aufblasbares Gummiboot hat er dabei. Während er dieses in der brütenden Mittagshitze aufpumpt, können es die Kinder kaum erwarten, endlich ins kühle Nass zu springen. Mit freudigen Gesichtern sprinten sie über den heißen Sand und lassen sich dann im Wasser treiben. Geisler hatte sich den Strandabschnitt eigentlich länger vorgestellt. "Wenn viele Leute kommen, kann es hier schnell eng werden", vermutet er. Schön gemacht sei es aber dennoch. Wenige Minuten später sitzt er in seinem Boot und paddelt über den See.

Währenddessen füllt sich die Liegefläche ab 16 Uhr. Weitere Familien mit Kindern machen sich breit. Mehrere Jugendliche kommen mit vollgepackten Badetaschen auf ihren Rädern angefahren. Das Brummen der Bagger wird mehr und mehr von den fröhlichen Badegästen übertönt. Es wird geplanscht, gepaddelt und gekrault.

Erst gegen 19 Uhr kehrt langsam wieder Ruhe ein. Eine Stunde später ist der Strand wie leergefegt. Kein Handtuch ist mehr zu sehen, alle Luftmatratzen sind verschwunden. Der See ruht wieder ungestört zwischen den Bäumen.