Gutes und harmonisches Miteinander

Bühl

Bühl (sie) - Christian Böckeler und Maren Endres-Rassek (Foto: sie) kandidieren für die FDP für den Bühler Gemeinderat. Die beiden lassen keine Zweifel aufkommen, dass ihnen ihre Heimatstadt am Herzen liegt. Als Stadträte würden sie in die Fußstapfen ihrer Väter treten.

Gaggenau

Gaggenau (refra) - In zweieinhalb unterhaltsamen Stunden erlebten die Zuhörer in der Jahnhalle ein vielfältiges Programm. Neben der Bigband des Goethe-Gymnasiums präsentierten die Gastbands aus Ettlingen und Karlsruhe ein musikalisches Klangerlebnis (Foto: Archiv).