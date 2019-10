Verkehrslärm und Parknot

Bürgerwerkstatt hört sich zu Recht nach Arbeit an. Mehr als eine Stunde saßen die Motivierten in Kleingruppen zusammen und sammelten ihre Kritik, Ideen und Problemfelder. Danach wurden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Zur Einführung stellten Oberbürgermeister Hubert Schnurr und die Projektleiter des Sanierungsträgers das Verfahren vor.

Europaplatz und Stadtgarten, Karl-Reinfried-Straße und Wiedigstraße, Hüfflischer Hof und Bühlertalstraße sowie die Hauptstraße von der Bühlot bis zur Robert-Koch-Straße wurden von den Planern umrissen. In diesem Gebiet habe man "Mängel und Missstände" festgestellt, sagte Sindy Bieler von der Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH mit Sitz in Ludwigsburg. Als ein wichtiges Ziel benannte sie, den Bevölkerungsschwund zu verhindern. Rund 40 Prozent der Bewohner seien heute älter als 60 Jahre und das liege nicht nur daran, dass es ein Pflegeheim gebe.

Etwa ein Viertel der Häuser diene ausschließlich dem Wohnen, ein weiteres Viertel werde bewohnt und gewerblich genutzt, etwa ein Siebtel der Gebäude sei nur gewerblich genutzt. Schwerpunkt seien Gastronomie und die Verwaltung von Vermögen sowie Versicherungsleistungen, erklärte Patrick Loewert von der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH. Das Thema Verkehrslärm bewege viele Bewohner, das habe die noch laufende Fragebogenaktion bereits deutlich gezeigt. Rund 100 Haushalte haben die 24 Fragen bisher beantwortet, die ihnen im Rahmen der Bürgerbeteiligung gestellt wurden.

Fehlende Stellplätze für Autos, fehlendes Grün und unattraktive Straßenbilder wurden als Beeinträchtigungen genannt, aber auch eine schlechte Bausubstanz.

Dass ihre Häuser, die sie nach dem Krieg eigenhändig wieder aufgebaut haben, nun "Problemkinder seien", das habe sie betroffen gemacht, sagte eine ältere Dame. Doch die Projektleiter sehen durchaus Potenzial in den vor Jahrzehnten gewachsenen Strukturen. Hier nannte Patrick Loewert die "interessante Hinterhof-Struktur" mit vielen kleinen Durchgängen, von der Hauptstraße in die zweite Reihe der Bebauung.

Gehwege und Straßen sollten repariert werden, ist eine Forderung aus den Reihen der Bürger. Wohnen sei zu teuer, speziell für junge Familien, kritisierten andere. Der Verkehr in der südlichen Hauptstraße stehe häufig. Warum mache man nicht eine Fußgängerzone daraus? Einbahnstraßen wurden von den Bewohnern vorgeschlagen, etwa in der Bühlertalstraße und in der Robert-Koch-Straße. Mangelnde Parkmöglichkeiten wurden mehrfach kritisiert. Man befürchte eine Verschlimmerung, wenn das Alban-Stolz-Haus abgerissen und das Areal neu bebaut werde.

Bis zu zwölf Bürger beteiligten sich an der Arbeitsgruppe rund um Mobilität und Aufenthaltsqualität, weitere zehn an Fragen zum Wohnen und zum Stadtbild, fünf interessierten sich für den Erhalt und die Stärkung von Handel und Gewerbe. Nur zwei setzten sich an den Arbeitstisch zum Thema Klimaschutz und eine Bürgerin schrieb ihre Gedanken zum Thema soziales Miteinander im künftigen Sanierungsgebiet auf. Das sei tatsächlich nicht so optimal, sagte eine andere Bewohnerin. Viele Familien mit Migrationshintergrund seien in der Südstadt ansässig, von denen keiner zur Bürgerwerkstatt gekommen sei.

Das 13,5 Hektar große Areal in der Südstadt soll möglichst ab 2020 ins Landessanierungsprogramm aufgenommen werden. Dann können für mindestens acht Jahre Fördergelder für öffentliche und private Sanierungsmaßnahmen fließen. Dazu will die Stadtverwaltung zum 31. Oktober einen Antrag beim Land Baden-Württemberg einreichen. Am 26. Juli soll sich der Gemeinderat in einer Klausurtagung mit dem Gebiet befassen, hieß es.