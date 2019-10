Neues Plastikgeld macht das Einkaufen attraktiver

Dass die Zahl der Mitglieder im Endeffekt nur um zwei Betriebe angewachsen ist, sei in sechs Geschäftsaufgaben begründet. Ein Mitglied trat 2018 aus. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Bina Engelhardt zufolge rund 100 000 Euro ausgegeben, was in etwa den Einnahmen entspricht.

Bina-Geschäftsführerin Michaela Kaiser rief die verschiedenen Aktionen anlässlich Late-Night-Shopping, Adventsmarkt und verkaufsoffener Sonntage in Erinnerung und kündigte in diesem Zusammenhang eine neue, "wunderschöne" Weihnachtsbeleuchtung für die Hauptstraße im kommenden Winter an. Mit Erfolg gestartet sei die Ausgabe von "Neubürger-Gutscheinen". Im Schnitt werde man tausend Haushalten pro Jahr dieses Willkommensgeschenk machen, so Engelhardt.

Der Verkauf der neuen Gutscheinkarten läuft gut: Im ersten Halbjahr 2019 sei der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018 um satte 45 Prozent angestiegen. "Dieser Zuwachs ergibt sich hauptsächlich aus Arbeitgeber-Gutscheinen", erläuterte Engelhardt. Bislang seien elf Bühler Firmen mit von der Partie, "ein paar sind noch in der Pipeline". 2018 seien Gutscheinkarten im Gesamtvolumen von 350 000 Euro abgesetzt worden, fast das Dreifache gegenüber 2017, als noch Papiergutscheine ausgegeben wurden. Um letztere einzulösen, sei noch bis Jahresende 2020 Zeit.

Martin Wittke, der zusammen mit Roland Santl die Bina-Finanzen geprüft hatte, befand: "Alles transparent und nachvollziehbar." Die Entlastung des Vorstands war reine Formsache. Nicht jedoch die Neuwahlen, da Daniela Fromme nach drei Jahren als Vorsitzende (das erste davon kommissarisch) nicht wieder kandidierte. Sie ging nicht ohne das Versprechen, im Strategiekreis der Bina weiter mitzuwirken, und der Aussage: "Ich bin gerne bereit, zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen." Ihren Platz am Vorstandstisch hatte sie für Catrin Hammig (Kaufhaus Peters) vorgewärmt, die einstimmig für zwei Jahre gewählt wurde. Engelhardt dankte seiner scheidenden Kollegin für deren kreatives und tatkräftiges Engagement. So sei ihr etwa die Attraktivitätssteigerung des Adventsmarkts zum großen Teil zu verdanken.

Im Ausblick auf 2020 ließ Engelhardt wissen, dass am 16. Mai (Late-Night-Shopping) eine Kooperation mit dem Bluegrass-Festival geplant sei. Gute Kontakte gebe es nach Achern. Mit Philipp Schäfer, dem Vorsitzenden der dortigen Händlergemeinschaft, habe man sich über künftige Aktionen abgestimmt. Abschließend warb Manohar Faupel von den Bühler Bisons bei den Geschäftsleuten um Unterstützung der Bundesliga-Volleyballer mit Plakataushang, Auslegen von Flyern sowie durch Sponsoring in Form von Sachpreisen oder Gutscheinen.