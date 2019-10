Liebhaberstücke mit Hubraum und "Seele"

Schon am Freitagabend fuhren die ersten 30 Oldtimer in den kleinen Ort ein, wo auf dem freien Platz gegenüber der Eichenwaldhalle eine kleine Zeltstadt aufgebaut wurde. Bei einem kühlen Getränk wurden die ersten "Benzingespräche" geführt, denn jeder Oldtimer-Fan hat zu seinem Lieblingsstück eine ganz eigene Geschichte. Meist werden die Autos irgendwo gesehen oder gefunden, falls fahrbereit, eine Zeit lang gefahren und dann liebevoll restauriert. So auch bei Alex aus Altenheim bei Kehl, der gemeinsam mit seinem Patenkind Kevin im braun-beige lackierten Käfer, Baujahr 1973, anreiste. Fünf Monate lang fuhr er den Wagen, bis er ihn komplett zerlegte und reparierte.

"Es tuckert und brummelt und trotzdem kommt ein Porsche", moderierte Käferfreund Jürgen Röll aus Vimbuch, der am Samstagnachmittag nach der rund 20 Kilometer langen Ausfahrt, an der sich über 60 Fahrzeuge beteiligt hatten, die Oldtimer-Präsentation leitete. Herangefahren kam Karl Wahl aus Scherzheim mit seinem Schlepper Porsche Diesel Standard Star. Das wohl älteste Fahrzeug an diesem Wochenende in Muckenschopf war ein Ford aus dem Jahr 1930 mit 3,2 Liter Hubraum und 50 PS.

Nur rund 400 Einwohner zählt Muckenschopf - am Wochenende tummelten sich mehr als doppelt so viele Menschen auf dem Platz, denn das alle zwei Jahre stattfindende Treffen hat mittlerweile seinen festen Platz im Kalender der Oldtimerszene im Südwesten und Elsass. "Wir sind alle sehr zufrieden mit dem diesjährigen Verlauf der Veranstaltung, sogar das Wetter hat uns am Samstagabend verschont", sagte Hans-Karl Burger, Sprecher der Käferfreunde Lichtenau, der selbst einen Käfer 1303, Baujahr 1978, fährt.

Viele Stunden widmete er sich der Restaurierung dieses Fahrzeugs, mit dem er im Jahre 1999 gemeinsam mit Oliver Betzing und Maskottchen "Leo" im Halmen zu einem Treffen nach Stockach an den Bodensee gefahren ist. Dort wurde die Idee geboren, einen Verein zu gründen und selbst einmal zu einem solchen Treffen einzuladen. Zwischenzeitlich gehören den Käferfreunden Lichtenau über 30 Käfer-Liebhaber an. Unterstützt wurden sie am Wochenende vom Rastatter FF-Team mit Frank Früh und Kai Fortenbacher, die für Speis und Trank sorgten und die Besucher vom Frühstück bis zum Abendessen versorgten. Musikalisch unterhalten wurden die zahlreichen Besucher unter den lauschigen Lindenbäumen am Samstagabend von der Asbanda-Bigband.