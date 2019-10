Lösung gesucht, die allen schmeckt

Karlsruhe

Karlsruhe

Viele Themen für Sylvia Felder Karlsruhe (kli) - Am kommenden Dienstag ist Sylvia Felder (Foto: Klink) seit 100 Tagen Regierungspräsidentin. Wie hat sich die frühere Kommunal- und Landtagspolitikerin aus Gernsbach in ihr neues Amt eingefunden? Was nimmt sie sich vor? Zeit für eine erste Bestandsaufnahme.

Baden-Baden

Baden-Baden

Grundstück verkauft Baden-Baden (cri) - Die Eigentümerfamilien Werr und Fischer haben ihr Grundstück (Foto: Wilhelm Architektur) zur Errichtung eines Pflegeheims in Steinbach an das Familienunternehmen Wilhelm Architektur aus Achern veräußert. Das wurde gestern völlig überraschend bekannt.

Rastatt

Rastatt

Klimabündnis formiert sich Rastatt (nora) - In Rastatt hat sich ein Klimabündnis um den Physiker Erwin Groß formiert. Die Aktivisten streben unter anderem eine Klimapartnerschaft mit der Stadt St. Louis im Senegal an. Zuletzt hatte der Gemeinderat ein solches Projekt noch mehrheitlich abgelehnt (Foto: av).

Bühl / Mommenheim

Bühl / Mommenheim

Vimbucher dabei bei Benefizmarsch Bühl/Mommenheim (red) - Rund 30 Teilnehmer aus Vimbuch waren beim "Marche du Terroir" in Mommenheim dabei. Dabei handelt es sich um eine Benefizveranstaltung zugunsten der Mukoviszidosehilfe. Die Gruppe wanderte eine Strecke von zwölf Kilometern (Foto: pr).