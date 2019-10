Großartig getanzt, gesungen und gespielt

So endete der Sonntagabend im Bürgerhaus Neuer Markt mit Bravorufen und Beifall und einem stolzen Musikschulleiter, der sich voller Freude bei allen Beteiligten herzlich bedankte: "Ich freue mich sehr, dass Sie alle da waren", sagte Löffler strahlend. Begeistert zeigte sich auch der für Kultur zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk. Er zog nach 90 Minuten Bilanz: "Es war einfach großartig."

Angefangen hatte der Sonntag für Musiker, Sänger und Tänzer der Musikschule schon am Morgen. Das Motto der Matinee könnte man nahezu wörtlich nehmen. "Ein Haus voll Musik" lautete die vielversprechende Ankündigung - mit einem bezaubernden, aber auch sehr gehobenen Kinderkonzert mit Orchester am Morgen und einem Sommerkonzert am Abend. Beide Aufführungen sollten viele wunderbare Gänsehautmomente bescheren. Mit einem entzückenden Auftritt der Früherziehungskinder unter der versierten Leitung von Leo Ruhe und Kerstin Lemay startete die Musikschule in den Tag. Bei dem Lied "Wisst Ihr was die Bienen träumen?" wurde daher nicht nur gesungen, sondern auch gesummt, gepiept und gequakt.

Den morgendlichen Höhepunkt bildete das Kinderkonzert "Ein Haus voll Musik" (nach dem gleichnamigen Bilderbuch), das von Orchester und Sprecher (Gesangspädagoge und Chorleiter Christoph Stengel) sozusagen "erzählt" wurde. Eine wunderbare Geschichte, bei dem die passenden Seiten des Buches auf zwei großen Leinwänden eingespielt wurden. Schade nur, dass viele Kinder schlichtweg zu klein waren, um der reizenden Geschichte und dem brillanten Orchester über 30 Minuten lang zu folgen. Eine Altersangabe (ab Grundschule aufwärts) wäre hier sicherlich hilfreich gewesen. So gestaltete sich die Aufführung doch sehr unruhig.

Das Sommerkonzert um 18 Uhr wartete mit einer Fülle an Teilnehmern auf - der Kinder- und Jugendchor "Vokal Total", das Vokalensemble Bühl, viele Instrumentalisten, die Repertoireklasse der Ballettabteilung, sowie zwei hochbegabte Schüler, Benjamin Hoffmann an der Violine und Anna Groll (Gesang). Für die Arie der Lauretta "Oh mio babbino caro" (Puccini), von Anna Groll meisterhaft präsentiert, benötigt man eigentlich nur drei Worte - einfach nur wunderbar! Musikalisch begleitet wurden die Nachwuchstalente von Christoph Stengel oder Klaus Martin Kühn am Flügel. Beide Leistungen wurden mit viel Applaus und Bravorufen gewürdigt.

Barfuß und in bunter Sommermontur marschierten die Mädchen und Jungen des Kinder- und Jugendchors "Vokal Total" (Leitung ebenfalls Christoph Stengel) auf die Bühne, die unter anderem das berühmte Lied "Kann es wirklich Liebe sein" aus "König der Löwen" beeindruckend erklingen ließen.

Die Krönung (Löffler: "Das ist in dieser Formation noch nie dagewesen") bildete das "Stabat Mater" von Giovanni Battista Pergolesi, das vom Gesang des Vokalensembles Bühl mit den grandiosen Solistinnen Carolin Jacobi (Sopran), Jiajing Wang (Alt) und dem Orchester getragen wurde. Das modern inszenierte Ballett dazu war schlichtweg das I-Tüpfelchen. Ballett dozentin Christine Greim hat es in ihrer Choreografie eindrucksvoll verstanden, Gefühle wie Schmerz, Leid und Klage, ebenso wie Hoffnung und Erlösung mit viel Ausdruck umzusetzen.