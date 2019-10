"Der Rucksack wird spürbar leichter"



Aus allen Teilen der großen Seelsorgeeinheit kamen die Gläubigen zu dem vom Pfarrgemeinderat initiierten Gottesdienst zusammen. Festliche Chor-, Trompeten- und Orgelklänge trugen zur Feierlichkeit bei, ebenso eine große Schar an Ministranten.

In seiner Predigt knüpfte Geißler an das Sonntagsevangelium nach Lukas an, das Geistlicher Rat Hermann Bechtold, der den Gottesdienst mitzelebrierte, verkündet hatte. Der Evangelist Lukas berichtet von der Aussendung einer größeren Gruppe von Jüngern, die die frohe Botschaft in die Welt tragen sollen. Ganz konkret sollen die Jünger nach der Weisung Jesu auf unnötiges Gepäck auf ihrem Weg verzichten. Pfarrer Geißler zog Parallelen zur Entstehung der ehemaligen Seelsorgeeinheiten Vimbuch und Bühl-Stadt und später zur großen Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch. Vieles sei in dieser Zeit auf den Weg gebracht oder erhalten worden und Neues entstanden. Schwierige Diskussionen blieben in dieser manchmal aufreibenden Zeit nicht aus. Der "Rucksack mit dem Gepäck" sei auf diesem Weg der letzten Jahre jedoch spürbar leichter geworden.

Geißler ermunterte die Anwesenden, es den Jüngern gleich zu tun und die Aufforderung Jesu zu beherzigen für die vor uns liegenden Wege - gerade im Hinblick auf die neuen Strukturprozesse in der Erzdiözese, die bis zum Jahr 2030 schon wieder notwendige Änderungen für die Gemeinschaften vor Ort vorsehen. Sehr positiv bewertete er auch die Arbeit des gemeinsamen Stiftungsrates. Alte Pfarreigrenzen spielten keine Rolle, alle seien bestrebt, das Beste für die Seelsorgeeinheit im Ganzen zu erreichen. Geißler zitierte den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit dem Satz: "Wir brauchen weniger Bedenkenträger, sondern Bannerträger", Menschen, die vorausgehen, um Gutes zu erreichen.

Eine musikalische Glanzleistung vollbrachten der Frauenchor des Kirchspiels Vimbuch Moos und Weitenung, die Männerschola und die Solisten Babette Dörste-Ewald und Miriam Kurrle. An der Trompete musizierte Daniel Wimmer, an der Orgel Daniel Kaiser. Dirigent war Hans Jürgen Isele. Für die kleinen Gottesdienstbesucher fand im Bernhardusheim eine Kinderkirche statt. Die Gemeindeteams hatten im Anschluss an den Gottesdienst einem Umtrunk vorbereitet. Diese Möglichkeit zur ungezwungenen Begegnung auf dem Vimbucher Kirchplatz wurde von den Gottesdienstbesuchern gerne genutzt.