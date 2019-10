Spielfreude und schauspielerische Leidenschaft



"Viele von uns wussten gar nicht, welches Talent in uns steckt", freute sich Louise Stengel am Ende der Aufführung, die als bissige Schwiegermutter aus "Schneewittchen" das Böse exzellent verkörperte. Lisa Plate, die Theatergruppenleiterin, hatte in der Tat aus etwas mehr als einem Dutzend unerfahrener Schülerinnen und Schüler ein tolles Ensemble geformt, das Lust auf weitere Theaterabende mit der Realschule machte.

Zum Inhalt des Stücks: Ein Märchenbuchverwalter ist verzweifelt über die Situation in seinem Märchenbuch, das ganz am Ende eines Regals in einer Bibliothek vor sich hin staubt. Langeweile und Orientierungslosigkeit machen sich unter den Bewohnern des Märchenwaldes breit und stürzen die aus vielen Erzählungen bekannten Figuren wie Prinzessinnen, den bösen Wolf oder Frau Holle in Sinnkrisen und Aggressionen.

Grund für die explosive Situation: Die Geschichten werden einfach nicht mehr gelesen. Die bösen Stiefmütter aus verschiedenen Märchen wollen in einer Therapierunde ihre permanent schlechte Laune reflektieren. Deren Unzufriedenheit weitet sich auf die Prinzessinnen aus, und selbst die drei kleinen Schweinchen kriegen sich in die Wolle. Die bösen Stiefmütter zetteln daraufhin eine Revolte an, der Aufstand bedroht die Ordnung des Märchenbuchs. Just, als die explosive Situation zu eskalieren droht, setzt ein Lesekind dem Spuk ein Ende, indem es einfach in dem Buch zu lesen beginnt.

Das schrille und nicht nur wegen seiner tollen Märchenwaldkulisse sehr bunte "Medley" aus vielen bekannten Märchen bestach in erster Linie durch die schauspielerischen Leistungen seiner Akteure. Der zwar energisch auftretende, aber gegen die Allmacht der drei den Aufstand anführenden Schwiegermütter (Louisa Stengel, Cecile Lorenz und Franziska Ehinger) wehrlose Märchenbuchverwalter (Jonas Raithel) bediente vortrefflich das Klischee des spießigen Beamten. Julia Pautler spielte gesten- und mimikreich die sensible "Prinzessin auf der Erbse", Ilyas Schlömp, Mia Hauns und Moritz Ehreiser beharkten sich gegenseitig als "Die drei kleinen Schweinchen". Stella Trück und Leni Wortmann bettelten als Blumen aus "Rotkäppchen" herzzerreißend darum, endlich vom bösen Wolf (Frederik Starke) gepflückt zu werden, und die beiden weiteren Prinzessinnen aus dem "Froschkönig" (Silvana Schur) und Dornröschen (Lea Ernst) malten sehr differenzierte Bilder von einerseits verletzlichen, andererseits rustikal und energiereich auftretenden Märchenlandfiguren.

"Wir haben uns das ganze Schuljahr auf diesen Abend vorberei tet", betonte Lisa Plate, die am Ende zurecht stolz auf ihr Ensemble sein durfte. In wöchentlichen Proben, einem Workshop und einer intensiven Probenphase kurz vor der Aufführung füllten die jungen Schauspieler das Jugendstück mit Leben. Für die Bühnentechnik waren mit Finn Dinger, Elias Hauns, Jonas Ade und Maurice Krämer ebenfalls Schüler der Realschule verantwortlich.

Nach den Vorstellungen von Lisa Plate soll es auch im nächsten Jahr wieder eine Aufführung der Theater-AG der Realschule geben.