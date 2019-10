Juchem neuer Ortsvorsteher von Neusatz Bühl (mig) - "Wir zählen auf Dich!" Mit festem Händedruck beglückwünschte Ortschaftsrat Hubert Oberle (CDU) am Dienstagabend seinen Partei-Kollegen Hans-Wilhelm Juchem zur einstimmigen Wahl ins Amt des Ortsvorstehers von Neusatz. Auch der bisherige Chef im Neusatzer Rathaus, Wolfgang Bohnert, gab ihm im Vereinsraum der Schlossberghalle fest die Hand. Er wollte nicht mehr zur Wahl antreten und leitete seine letzte Ortschaftsratssitzung nach acht Jahren.

Das Amt des Ortsvorstehers sei kein Spaziergang, sondern eine Herausforderung und eine zeitaufwendige Aufgabe, sagte Hubert Oberle zum Abschied von Wolfgang Bohnert. Er erinnerte an dessen Bereitschaft 2011, die Verantwortung zu übernehmen und an seine Wiederwahl 2014. Er sagte Bohnert "ein herzliches Dankeschön" und überreichte ein Geschenk. Bis zur Bestätigung durch den Bühler Gemeinderat am 24. Juli sei sein Einsatz noch gefordert. Mit Dank verabschiedet wurden zwei Ortschaftsräte, die im Mai nicht mehr zur Wahl angetreten waren. Thomas Dürr (CDU) gehörte dem Gremium fast 20 Jahre an und war auch fünf Jahre Stadtrat in Bühl. Hermann Schauffler (CDU) war 15 Jahre Ortschaftsrat. Ihr Engagement im kommunalen Ehrenamt habe Auswirkungen auf die Qualität des Lebens im Ort gehabt. Beide seien auch in der Feuerwehr aktiv, sagte Wolfgang Bohnert anerkennend. Nachdem keine Hinderungsgründe geäußert wurden, konnte der neue Ortschaftsrat verpflichtet werden. Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 26. Mai gehören dem Gremium weiterhin an: Ruth Altmeyer (FW) als einzige Frau, außerdem Franz Fallert, Manfred Kist, Stefan Krug und Dominik Merz von den Freien Wählern, Hubert Oberle und Alexander Zahn (CDU) und Helmut Krampfert (SPD). Neu gewählt und die meisten Stimmen von allen Räten erreichte Zimmerermeister Simon Westermann (Jahrgang 1981), der für die Freien Wähler einzog. Neu am Ratstisch ist auch der Groß- und Einzelhandelskaufmann Matthias Zink (Jahrgang 1983) für die CDU. Alle Räte gelobten "Treue der Verfassung, Gehorsam und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten." Sie wollen "die Rechte der Gemeinde Bühl und der Ortschaft Neusatz gewissenhaft wahren und deren Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften fördern." Hans-Wilhelm Juchem hatte den Einzug in den Ortschaftsrat für die CDU knapp verpasst. Seine Partei hatte in Neusatz nur noch 27,4 Prozent der Stimmen bekommen. Ortsvorsteher kann der der pensionierte Telekom-Mitarbeiter mit Erfahrung als Gemeinderat in Sinzheim und stellvertretender Ortsvorsteher von Leiberstung trotzdem werden. Auch die Freien Wähler stellten sich bei der offenen Wahl per Handzeichen hinter ihn. Sie hatten keinen eigenen Wahlvorschlag gemacht. Der 66-Jährige bedankte sich für das Vertrauen. Er wolle die Erwartungen an ihn und seine eigenen erfüllen: "Im Team können wir die Herausforderungen bewältigen." Ende des Monats möchte er sich mit dem Ortschaftsrat erstmals zusammensetzen und nach der Sommerpause die Arbeit im Neusatzer Rathaus dann auch aufnehmen. Einstimmig zum stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt wurde Dominik Merz von den Freien Wählern. Der Diplom-Agraringenieur (FH) sprach von einer "großen Aufgabe", auf die er sich freue. Er wolle den neuen Ortsvorsteher dabei unterstützen, "dass wir Neusatzer Gehör finden bei der Stadt Bühl."

