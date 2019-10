Erste Förderzusage über 400 000 Euro liegt vor

Rastatt



Rastatt: Straße eingebrochen Rastatt (red) - Erneut ist in Rastatt eine Straße eingebrochen. Nur eine Woche nach einem Vorfall in der Kaiserstraße musste am Montagmorgen im Wohngebiet Biblis die Beuthener Straße halbseitig gesperrt werden. Sie soll ab Donnerstag saniert werden, teilte die Stadt mit (Symbolfoto: av).