Eine große Gaudi mit ernstem Hintergrund



"Ihr schafft das", animiert BBS-Referent Roland Blanke die Mädchen. "Immer schön lange und dynamische Bewegungen machen mit dem Oberkörper", erklärt er weiter und grinst dann spitzbübisch: "Ganz chillig sein!"

Blanke ist an beiden Armen tätowiert, trägt rote Chucks und eine Mütze. Fast vergisst man, dass der Mann im Rollstuhl sitzt. Seit einem Motorradunfall ist er querschnittsgelähmt, wie er den Mädchen erzählt. Lang habe er gebraucht, um sich ins Leben zurückzukämpfen. Heute arbeite er als Referent für den BBS. Der Verband verfolge mit seiner Inklusionsoffensive das Ziel, Kindern und Jugendlichen die vielfältigen Sportmöglichkeiten von Menschen mit einer Behinderung näherzubringen und einen Einblick in deren Leben zu geben. Der Verband sei der Meinung, "dass durch Sport Distanzen und Hemmungen abgebaut werden könne". Eine große Gaudi ist die Rollstuhlbasketball-Einheit auf jeden Fall. Die Mädchen der C- und B-Jugend der SG Kappelwindeck/Steinbach machen in der Schwarzwaldhalle ihre ersten Erfahrungen im Umgang mit einem Sportrollstuhl. Nach ersten Rollversuchen wird in Form kleiner Aufgaben, in Staffeln und mit Spielen geübt. Den Abschluss bildet ein Rollstuhlbasketballspiel. Die jungen Frauen haben "total viel Spaß", kommen sich im Rollstuhl aber doch sehr schwerfällig, ungelenk und unbeholfen vor.

Projektreferentin Laura Braun kann sich gut in die Mädchen hineinversetzen. Sie erklärt: "Unser Projekt hat im Januar dieses Jahres begonnen, dauert drei Jahre und wird unterstützt durch die Aktion Mensch. Unsere Vision ist es, dass jeder Mensch mit Behinderung die Möglichkeit hat, selbstbestimmt Sport im Verein zu treiben. Wir wollen auch bestehende Angebote für Menschen mit einer Behinderung zugänglich machen, egal, um welche Art Behinderung es sich handelt." So unterstütze der BBS in einem Vier-Säulen-Konzept die Schaffung von inklusiven Sportangeboten mit Beratung sowie Aus- und Fortbildungen. Gefördert werde auch das Ziel, es allen zu ermöglichen, das Sportabzeichen zu erwerben.

Dann ist die Trainingsstunde um - die ist Zeit verflogen. Die Sportlerinnen der Spielgemeinschaft Kappelwindeck/Steinbach sind begeistert.

Aber würden sie auch in ihrer Freizeit mit Menschen mit einer Behinderung Rollstuhlbasketball spielen? Da sind sich alle befragten Mädchen sofort einig: "Natürlich", lautet der Tenor. Dann fügen die Mädchen hinzu: "Wir kennen bisher nur niemanden." Doch das könnte sich in Zukunft ja ändern.